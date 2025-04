Gjyqi për 10 të akuzuarit për grabitjen e Kim Kardashian në vitin 2016 në Paris, ka filluar.

Sipërmarrësja u lidh dhe u kërcënua me armë në një suitë luksoze në të cilën po qëndronte gjatë Javës së Modës në Paris. Asaj iu morën bizhuteri me vlerë 10 milionë dollarë, përfshirë edhe unaza e fejesës me Kanye West, me vlerë 4 milionë dollarë.

Gjykatës iu paraqit një panoramë interesante e jetës së personave të dyshuar si të përfshirë në këtë grabitje.

71-vjeçari Yunice Abbas kishte një listë të gjatë krimesh nga ato më të rëndomtat, te trafiku i drogës dhe grabitjet e bankave, ndërsa u shpalos edhe fëmijëria e tij e vështirë, një pjesë të së cilës e ka kaluar në Algjeri dhe është shenjuar nga humbja e dy familjarëve.

Abbas ka kaluar rreth një të tretën e jetës në burg dhe e ka pranuar që ka qenë aktor në këtë grabitje, madje ka shkruar një libër me titullin: “Mora peng Kim Kardashian”. Pavarësisht akuzave se libri tregon që ai ndihet krenar për këtë vepër, Abbas e ka mohuar.

I pyetur nëse ndien keqardhje për viktimat, Abbas tha se s’i kishte ndodhur përpara vjedhjes së Kardashian, “por këtë herë pendohem për atë që bëra… më hapi sytë”.

Abbas tha se gjatë kohës që shihte televizor në burg ku u përball me lajmet e vjedhjes, kuptoi se sa shumë kishte vuajtur Kim Kardashian. “Ne morëm thjesht çantën e saj, por kuptova se pas saj ka trauma”, tha ai.

Gjykata u përqendrua edhe te Gary Madar, vëllai i të cilit ka një kompani që prej vitesh ka siguruar transport dhe taksi për familjen Kardashian. Tani 35-vjeçari akuzohet se i ka dhënë informacion grupit të grabitësve për vendndodhjen e saj në natën e ngjarjes.

Asokohe, Gary punonte si agjent në shërbimin e klientit nëpër aeroporte për kompaninë. Detyra e tij ishte të priste VIP-at në aeroportet e Parisi dhe t’i shoqëronte në kontrolle. Kështu, ai takoi disa herë familjen Kardashian.

Njëkohësisht, punonte në një kafene në pronësi të një tjetër të pandehuri, Florus Héroui, 52 vjeç, ndaj të cilit hetuesit kanë dyshime se Madar ka dhënë informacione. Ai e ka mohuar këtë dhe avokati i tij është shprehur për BBC se klienti i tij s’duhet të jetë në bankën e të pandehurit sepse “s’ka prova bindëse” për përfshirjen e tij.

78-vjeçari Marc Boyer, akuzohet për sigurimin e armës që u përdor për kërcënimin e Kim. Ai shprehu pendesë për të birin, Marc-Alexandre Boyer, gjithashtu i pandehur, se ai ishte rritur i rrethuar nga “banditët” dhe kjo e kishte shtyrë drejt zgjedhjeve të gabuara.

Përgjatë javës, të pandehurit do të ngjiten në podium deri më 13 maj kur Kim Kardashian do të japë dëshminë e saj.

Atë ditë priten më shumë se 400 gazetarë në sallën e gjyqit dhe të gjithë do të duan vendin e parë, diçka që nuk është e sigurt sesi do të arrihet.

Në gjykatë do të jenë vetëm 10 të pandehur nga 12 të arrestuarit në vitin 2017 pasi njëri ndërroi jetë muajin e kaluar, ndërsa një 81-vjeçar vuan nga demenca e përparuar./tvklan.al