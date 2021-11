“Më ka bërë presion drejtori”, skenari për heqjen nga puna të nëninspektorit në burgun e Fushë-Krujës

21:01 24/11/2021

Azem Rexhepi, është denoncuesi i radhës që ka trokitur në dyert e emisionit “Stop” në Tv Klan. Këtë mbrëmje në “Stop” është publikuar rasti i Rexhepit, i cili prej 10 vitesh ka punuar si gardian në burgun e Fushë-Krujës.

Historia ka nisur në 9 Prill 2021, ku me anë të një vendimi të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, Azem Rexhepi shkarkohet nga puna, si nëninspektor i këtij burgu, me motivacionin “Për shkelje shumë të rënda të rregullave të shërbimit”.

Skenari dyshohet se është sajuar nga Drejtoria e Burgut të Fushë-Krujës, bëri që ndaj këtij punonjësi, gjatë kryerjes së shërbimit t’i bëhej një kontroll fizik sepse dyshohej se ai i kishte marrë një mjet të ndaluar një punonjësi tjetër.

Nga kontrolli nuk u gjet asgjë. Por masat nuk u ndalën. Azem Rexhepin e akuzuan, se kishte kanosur fizikisht specialistin e policisë, Myrteza Mehmetaj, kur ai së bashku me grupin e kontrollit kryen procedurat përkatëse.

“Kam 10 vite punë, jam larguar nga puna me motivacion për marrje dhe dhënie të sendeve të paligjshme. Por është mohuar dhe vërtetuar nga pamjet filmike se nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Në momenti ne mbarimit të kontrolli, më është bërë me dije se do të kontrollohem fizikisht, pasi kishin thënë se unë u kisha marrë disa sende. Më kanë kontrolluar në ambientet e burgut në prezencë të të burgosurve.

Unë e kam parë këtë si një mënyrë degjenerimi, kam kërkuar 2 raporte shërbimi me insistim. Por më janë mohuar këto dy raporte, por unë sërish kam kërkuar sërish raportet. Ata kanë sajuar se unë kam goditur një punonjës të policisë. Operatorët e kamerave e mohojnë se kanë bërë raporte shërbimi kundër meje. Unë kam kërkuar pamjet filmike, por këto më janë mohuar”, është ky rrëfimi i 30-vjeçarit.

Por historia nuk mbaron këtu, pasi Rexhepi tregon se ka komunikuar me punonjësit e policisë, që akuzohet se e ka goditur dhe ai i ka thënë se gjithçka ka qenë një kurth dhe ishte bërë plani që ai të hiqej nga puna.

Ai ka regjistruar dhe bisedën që ka zhvilluar me të, ku zbulohet i gjithë skenari për heqjen e Rexhepit nga puna. Specialisti i policisë së burgut, Myrteza Mehmetaj, shprehet, se i është bërë presion dhe është detyruar të deklarojë, se është ndjerë i kërcënuar dhe i kanosur nga punonjësi Azem Rexhepi.

Rrëfimi i plotë i specialistit të policisë: Këta kanë dashur të më fusin mua në valle, gjasme ti më ke kërcënuar mua. Drejtori më ka bërë presion atë natë duke thënë “Të ka kërcënuar, të ka kërcënuar!” Nikolini (Shefi i Policisë së Burgut) tha: “E ka mbushur kupën me kohë! Shyqyr, që i erdhi momenti”.

Ta tregon shoku. Që atë natë e zunë fillin, për të ta futur. Pyetja “Ka kundërshtuar kontrollin Azem Rexhepi?” “Absolutisht, nuk e ka kundërshtuar fare!”. Te SHKB-ja i kam rënë shkurt “Azemi nuk e ka kundërshtuar kontrollin, ama ka qenë i mërzitur për pjesën, që po i bëhet kontroll”. “Të ka fyer Azem Rexhepi?” “Absolutisht jo!” “Si e njeh ti Azem Rexhepin në punë, si punonjës policie?” “Për aq kohë sa e njoh unë, e njoh për korrekt.”

Drejtori i Përgjithshëm, Zambaku, këshilltari, Nikolini,… edhe Bledi i SHKB. Hyra unë për të treguar, kur filloi prapë. Pashë unë, që kishte tendencë për të nxjerrë llaf tek unë, gjasme ti më ke kërcënuar dhe për të të groposur…, unë i thashë: O drejtor që ta kuptojmë, Azem Rexhepi nuk ka patur gjë me mua. Nuk ka qenë debati me mua. Thjesht, ai ka reaguar në këtë mënyrë, por duke më kërkuar raporte shërbimi, nuk ka patur gjë me mua. Insistoi, po ma përsëriste. Unë, në një moment, u ktheva, pashë Bledin, se ishte duke më bërë presion… Kur e kuptoi edhe drejtori, që nuk… “Çohu, të ikim te zyra e Qazimit”.

Edhe u cunam, ikëm te zyra e Qazimit (Drejtorit të Burgut të Fushë Krujës) për të bërë këtë raportin. Një moment shkruajti aty: “Jemi kacafytur”. I them: O drejtor, çfarë është kjo kacafytur? Tha: “Po ti je kacafytur me të.” I thashë: “Po unë nuk kam bërë sherr me të. Unë nuk mund t’i bie tjetrit në qafë, kur nuk kam debat me të, nuk kam lidhje. Unë them, që nuk jam i kërcënuar, tani, nuk kanë patur si të të fusin, përdorin pamjet e mia, por pa dëshminë time.

Emisioni “Stop” ka shkuar në burgun e Fushë-Krujës dhe lehtësisht është futur në oborrin e këtij institucioni që ruhet nga forca të shumta policie, por drejtuesit e burgut nuk kanë dhënë shpjegime. Ndërkohë një prej zyrtarëve është habitur se si mundi të hynte gazetari në oborr dhe pa u përgjigjur pyetjeve ka urdhëruar largimin e tij.

Drejtuesi i emisionit, Saimir Kodra, ka thënë se kjo histori do të vijojë dhe në ditët në vijim, pasi i kanë dërguar një kërkesë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe i janë dërguar të gjithë dokumentet për largimin e padrejtë të Azem Rexhepit./tvklan.al