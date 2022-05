“Më kanë vrarë fëmijën tim”, Fatmiri flet me lot në sy

18:39 15/05/2022

Prona që ka sjellë dy vëllezërit nga Kosova, Mentorin dhe Fatmirin në seancën e ndërmjetësimit, ka shumë rëndësi për këtë të fundit. Me një nacionalizëm të thellë, Fatmiri tregon në “Shihemi në Gjyq” se projekti që ai kishte menduar të investonte në Malin e Robit do të punësonte shumë njerëz. Me lot në sy, ai i drejtohet publikut të “E diela shqiptare” në Tv Klan duke bërë thirrje për sensibilizim.

Fatmir: Kjo nuk është vrasje e imja shpirtërore. Mua nuk më kanë vrarë. Më kanë vrarë fëmijën tim, e kanë vrarë fëmijët tuaj. E kanë vrarë Shqipërinë. Unë prapë i lutem Zotit t’ia falë gabimet atyre. Dhe gjithë atyre që e sollën Shqipërinë në këtë vend. Të gjendet një gjuhë e pajtimit që ky vend të bëhet vend i mirë, i besëlidhjes shqiptare, se kjo ka qenë pasioni im.

Mentor: O vëlla unë ta di shpirtin, ta di zemrën. Të thashë, jam i gatshëm në këtë minutë të vdes për ty, për këtë punë nuk të fal se të kam paralajmëruar./tvklan.al