“Më ke marrë që të më shtypësh!”, Maria ia pret kunatës: Të kemi marrë yzmeqare

18:55 05/02/2023

Amalia e akuzon në “Shihemi në Gjyq” kunatën e saj, Marian se e ka rrahur për shkak të një prone. Prona në fjalë është një arë prej 8 dylymësh, e cila është në emër të Marias dhe bashkëshortit të Amalisë si trashëgimi nga prindërit. Në rubrikën e “E diela shqiptare” në Tv Klan, Amalia vijon me akuzat ndaj kunatës duke i thënë se ajo ka ndërhyrë me falsifikime dhe ka blerë gjyqtarët. Maria nis të sqarohet dhe të tregojë anën e saj të historisë, por kunata e ndërpret vazhdimisht me akuza të tjera.

Maria: Po të lë mo? Po kunata si nata, ta thashë! Më bën gjakun ujë!

Amalia: Po kunata si nata! Kur ke hall të ndihmon kunata.

Maria: Je e detyruar se ke vëllanë tim. Përse të kemi marrë?

Amalia: Ndaj më ke marrë, që të më shtypësh.

Eni Çobani: Po pse e ke marrë vërtet, për çfarë merret nusja? Se je nuse dhe ti, kështu iu thua atyre të familjes?

Amalia: Kështu u thotë, nuk mbush.

Maria: Po po nuk mbush unë, kaq e kam.

Amalia: Po, po kaq e ke.

Ardit Gjebrea: Maro, por kur thua për këtë të kemi marrë, për çfarë e ke fjalën?

Maria: Po ajo është me burrin e saj.

Ardit Gjebrea: Për çfarë e keni marrë nusen?

Amalia: Për skllave, ç’e do nusen?

Maria: Të kemi marrë yzmeqare. Ne jemi familje yzmeqarësh.

Në fakt, prona, siç sqaron Eni Çobani, aktualisht nuk është në emër të Marias e as të vëllait të saj sepse 4 bashkëfshatarë e kanë përvetësuar./tvklan.al

