Me lot në sy, artisja e parukeve rrëfen momentin tronditës kur zbuloi tumorin

19:31 17/05/2022

Uljanova Çali, artisja e njohur e parukeve është diagnostikuar prej pak muajsh me një formë të rrallë tumori. Siç shpjegon ajo në “Rudina” në Tv Klan, tumori ishte në formën e një gjëndre dhjamore, por me materiale kancerogjene që kishin tendenca të përhapeshin. Përveç kësaj, ishte një gjëndër e lëvizshme, qelizat e së cilës, nëse shkëputeshin mund të preknin direkt enët e gjakut. Ajo rrëfen momentin e parë kur kuptoi se diçka nuk shkonte me shëndetin e saj.

Uljanova Çali: Jam nj nga femrat shumë të kujdesshme për analizat, i bëj çdo vit. Por me Covid-in, mendova se ishte një, i lashë dy vjet dhe nuk shkova të bëj eko.

Rudina Magjistari: Ti bëje eko normale, pa pasur asnjë lloj shqetësimi, thjesht kujdeseshe për veten?

Uljanova Çali: Kisha një cist dhe ishte 10 mm e nuk lëvizte. Shkoja çdo vit e nuk kishte ndryshuar, nuk ma bënë diçka problematike. E lashë, pas dy vjetëve që ishte Covid, e anashkalova dhe kjo masë ishte rritur në 30 mm. Unë s’e kam kuptuar këtë që e kisha dy vjet. Ngaqë vuaj nga sëmundje profesionale, doktori më ka thënë që duhet të bëj stërvitje të lehta. Unë çdo darkë bëj 20 minuta stërvitje dhe atë natë u lodha shumë, bëra një stërvitje me krahët dhe kjo gjëndër që ishte në lëvizje, sforcimi ma ngriti sipër mbi gjoks dhe instinkti pas dushit, se si më shkon dora. Dal nga dhoma ngaqë nuk doja që ta kuptonte familja. Doja të sigurohesha, shkoj në korridor dhe e shoh.

Të nesërmen, Nova iu drejtua menjëherë mjekes e cila i këshilloi analizat e nevojshme për të qenë të sigurt, ndonëse prognoza anonte pikërisht nga ajo çfarë rezultoi të ishte më vonë diagnoza.

Uljanova Çali: Dal i hipi makinës dhe gjëja e parë, shikoj veten në pasqyrë dhe them, “Nova mblidh forca, vëri detyrë vetes sepse ti je shembull për të tjerët dhe duhet të bëhesh edhe për vete”. Këtë bëra./tvklan.al