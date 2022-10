“Më marrin të keqen mbretërit”, Gjergj Leka: 60-vjetorin e festova me 8 evente

18:26 21/10/2022

Edhe pse nga pamja duket ende larg moshës së tij, artisti shumëdimensional Gjergj Leka më 8 Tetor festoi 60-vjetorin e tij. Në 60 vite të jetuara, ai ja ka dedikuar 45 prej tyre artit të tij, si kompozitor, kantautor, instrumentist, e madje dhe autor dhe moderator në programe televizive, duke i dhënë kështu pasuri, artit dhe kulturës shqiptare.

I ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan ai ka treguar se si e ka pritur këtë ditëlindje dhe se përse realizoi koncert për të festuar. Mes të tjerave ai ka treguar se për të festuar 60-vjetorin e ditëlindjes së tij ai ka organizuar 8 evente. Ndërsa për 70-vjetorin, mendon të bëjë një koncert recital.

Gjergj Leka: Të pata dhënë një fjalë kur erdha këtu, se më the: “Këtë vit bën 60 vjeç, çfarë ke ndërmend të bësh?” Të kam thënë do bëj vetëm qejf dhe do bëj me rastin e 60-vjetorit tim 8 evente. Ai që bëra këtu është i teti. Eventet përpara që unë bëra ishin, pa biletë, pa gjë, dedikuar vetëm njerëzve që më kanë ndjekur.

Rudina Magjistari: 8 evente për 60-vjetorin tënd. Edhe mbretërit se festojnë ditëlindjen kështu.

Gjergj Leka: Po më marrin të keqen mua ata. Ata kanë para, por unë ta thashë, kam mbiemrin.

Rudina Magjistari Mbretëresha maksimumi festoi jubileun e vetë, një fundjavë, u ngrit gjithë Britania në këmbë, kurse ti 8 evente, i thonë 8 muaj.

Gjergj Leka: Rudina ata festojnë, po e bëjnë fshehurazi, ne e bëjmë një çik hapur./tvklan.al