“Më mbeti peng”, Arjan Konomi rrëfen brengën që i la vdekja e Hueyda El Saied

19:01 07/12/2021

Vdekja e papritur e Hueyda El Saied në moshë fare të re tronditi fort publikun që e deshi shumë vajzën lozonjare të ekranit. Miku i saj i afërt, analisti Arjan Konomi, gjatë një interviste në emisionin “Rudina” në Tv Klan rrëfen se vajza multidimensionale kishte kohë që i ishte nënshtruar kurimit në luftën ndaj sëmundjes me armën e saj më të fortë: buzëqeshjen.

Ndarja e saj nga jeta, përveçse një boshllëk, ka lënë një peng te Arjani.

Arjan Konomi: Hueyda shkoi një vit e gjysmë duke bërë kura, që nga kimiot që i ka bërë para një viti e u duk sikur u bë mirë. Rifilloi përsëri…Me mua dhe me një mikeshën tjetër të saj fliste, edhe neve nuk na tregonte si ishte gjendja e saj shëndetësore. Gjithmonë kishte optimizëm, merrte pjesë në biseda, qeshte se në fund të fundit harrojmë ndonjëherë dhe hidhemi te problemi jonë. E pyesja për gjërat e mia, i tregoja për gjërat e mia, por për veten e saj thoshte jam mirë shkoj bëj kimio, e tregonte me aq pozitivitet, nuk di çfarë fjale të gjej…nuk donte të transmetonte as pikëllim, as të të bënte të ndiheshe keq.

Këto dy muajt e fundit këmbëngula që të shkoja. Më mbeti peng që nuk shkova. Nuk donte që t’i shkoja, më thoshte “jam në spital nuk lejohet prej koronës, lejohet vetëm bashkëshorti vetëm gjysmë ore në ditë”. Pastaj doli nga spitali një periudhë kohe, i thashë” do vij do rri disa orë”. Nuk donte që unë ta shikoja si ishte gjendja e saj tamam, megjithëse unë e kisha kuptuar dhe e kisha dyshuar, por vazhdoja bëja atë lojë për mos t’i dhënë të kuptonte.

Rudina Magjistari: Por si ndodhi?

Arjan Konomi: Tumor në gji./tvklan.al