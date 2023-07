Me mish dashi, pistil kumbullash dhe qepë përvëluese, kjo është tava më me yndyrë që ekziston

11:49 25/07/2023

Ndër produktet tradicionale që përdoren në gatime janë edhe kumbullat e egra apo pistili. Shefi i kuzhinës Naim Bashmilli shpjegon për “Shije Shtëpie” në Tv Klan tavën e pistilit, një gatim tradicional i zonës së Elbasanit që përgatitet me mish dashi ose keci dhe kumbulla. Tava është një gatim me shumë kalori për shkak të përbërësve të saj.

Naim Bashmilli: Këto janë mbledhur në një zonë të thellë që siç i themi ne, janë kumbulla gardhi, janë kumbulla të egra që i përdorim për dy gatime që i ka Elbasani, që i ka të stinës mund t’i themi, tani që është sezoni i mishit të kecit që përdoret me kumbullat që janë jeshile akoma. Pastaj përdoret në dimër, përdoret pistili, pasi piqen kumbullat, shfrytëzohet sezoni tani i kumbullave që janë jeshile, i përdorim për mishin e kecit që tani e ka sezonin, konsumohet më shumë në treg por gjatë dimrit përdoret me mishin e dashit dhe përdoret tamam me gjoksin e dashit sepse gjoksi i dashit ka më shumë dhjamë nga gjithë pjesët e trupit të dashit dhe athtësia që ka me yndyrën lidhen shuëm mirë njëra me tjetrën sa nuk është problem ajo që paska shumë yndyrë. Tava e pistilit është tava më me yndyrë që ekziston.

Katerina Trungu: Ka shumë kalori?

Naim Bashmilli: Po, ka shumë kalori sepse edhe qepa që përdoret është qepë e veçantë. Nuk mund të përdoret ajo që i themi ne qepët e Korçës apo qepë uji sepse kanë atë lagështirën më shumë se sa duhet, por janë qepë kastile që janë përdorur në zonën e Gjinarit, janë qepë shumë të vogla, janë kaq, qepë e fortë që s’ka ujë, sasinë e ujit dhe të lagështirës nuk e ka të madhe.

Marian Saliaga: Të djeg shumë më shumë.

Naim Bashmilli: Të djeg shumë, ajo është qepa tamam për pistilin. Tava me pistil nuk ka shumë përbërës, ka yndyrën që ka gjoksi i dashit, yndyrën që do përdorësh ti pak por qepa do pak më shumë yndyrë se një gatim i zakonshëm sepse qepa duhet të zbutet tamam që të shkrihet deri në momentin… pastaj përdoret te pistili por lidhen shumë bukur njëra me tjetrën./tvklan.al