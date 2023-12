Me një mesazh në Instagram, i mituri blen maskë e pajisje elektroshoku online

21:09 19/12/2023

Dy vjet më parë, ish-ministrja e Financave Delina Ibrahimaj deklaroi pas një mbledhjeje qeverie se një task forcë do të mbrojë konsumatorët nga blerjet online. Por emisioni “Stop” në Tv Klan ka bërë hetimet e tij në shitjen online përmes Instagram-it të disa produkteve të rrezikshme, që klasifikohen si armë të ftohta të llojit maska hajdutësh, spraj paralizues, pranga policësh apo edhe elektroshok.

Ish- shefi i balistikës në Institutin e Policisë Shkencore, Shpëtim Huda shpjegon legjislacionin për armët duke nënvizuar se produktet që emisioni bleu hyjnë tek armët e ftohta dhe tregtimi i tyre në këtë mënyrë përbën vepër penale.

“Stop” jo vetëm i porositi online, por në postën por në postën private ka shkuar t’i marrë një i mitur dhe nuk ka asnjë lloj kontrolli. Fillimisht, i mituri i drejtohet një poste private ku është porositur “maska për grabitje”.

I mituri: Si je?

Posta: Si je?

I mituri: Kam ardhur, kam porositur diçka në emrin Axxxxx Fxxxxx!

Posta: Ma thuaj numrin e telefonit, të lutem!

I mituri: 068 xxxxxxx!

Posta: Kjo shkon deri në 11 mijë lekë!

I mituri: (I jep lekët) Në rregull?

Posta: Në rregull!

I mituri: Pafshim!

Në një tjetër postë, i mituri merr pajisjen e elektroshokut, të porositur online. Njësoj si me maskën, edhe në këtë rast nuk i kërkohet asnjë informacion.

Posta: Përshëndetje!

I mituri: Si je?

Posta: Si je?

I mituri: Porosita për diçka me emrin Axxx Fxxxxx. Kam ardhur për ta marrë.

Posta: Ke ardhur për ta marrë ti?

I mituri: Po!

Posta: Shiko! Do më ndihmosh me numrin e telefonit, me të cilin ke bërë porosinë?

I mituri: Po! 068…

Posta: Po!

I mituri: xxxxxxx!

Posta: Është 20 mijë lekë!

I mituri: Sa? 20?

Posta: 20!

I mituri: (I jep lekët) Ok!

Posta: Faleminderit!

I mituri: Pafshim!/tvklan.al