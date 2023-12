Me një urim special për shqiptarët, Edi Rama mbyll lojën “Të Panjohurit”

23:45 31/12/2023

Loja “Të Panjohurit” ku i ftuar special ishte kryeministri Edi Rama mbyllet me fitoren e tij të 9200 eurove. Ai përdori ndihmën për zbulimin e së afërmes misterioze të njërit prej personazheve që rezultoi të ishte motra e Marçela Latit.

Gjatë rubrikës nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, kryeministri njoftoi se shuma e fituar do t’i shpërndahet pensionisteve të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Kjo shumë theu edhe rekordin e vendosur vitin e shkuar nga Saimir Kodra dhe Gent Zenelaj të cilët arritën të grumbullonin 9000 euro.

Por dhuratat nuk mbaruan me kaq. Rama i dhuroi kollaren e tij reperit Mc Kresha, për të cilën tha se është prodhim i duarve të tij. Kryeministri vijoi me një urim përmbyllës special për fundin e vitit 2023.

Edi Rama: Gëzuar! Gëzuar, gëzuar! T’ju rrojnë motrat, t’ju rrojnë nënat, t’ju rrojnë gratë pastaj të gjithë të tjerët, gjyshërit, baballarët, nipat, mbesat, të afërmit, të largëtit, të gjithë të tjerët, me shëndet, me jetë të gjatë, me çdo gjë që ju do zemra, siç neve çfarë na deshi zemra sot këtu, e realizuam!/tvklan.al