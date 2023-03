Më pak se 8 mijë në botë, një grup i maceve cheetahs dërgohen nga Afrika në Indi

20:12 03/03/2023

India vazhdon me përpjekjet e saj për të pasur sa më shumë lloje të maceve në Parkun e saj Kombëtar Kuno në Madhya Pradesh. 12 cheetah-s u transportuan nga Afrika e Jugut javën e kaluar dhe u dërguan në Indi.

Këto lloj macesh do të bashkohen më tetë të tjera të sjella nga Namibia vitin e kaluar. Cheetah-t e Afrikës së Jugut janë midis 18 muajsh dhe katër vjeç.

Great move!

Twelve cheetahs from South Africa 🇿🇦 have been flown to India 🇮🇳 to introduce dozens of the mammals to India over the next decade.



Asiatic cheetahs became extinct in late 1940s.



Will be deployed in Kuno national park, Madhy Pradesh!https://t.co/m8oiAGkgwA pic.twitter.com/xQemd64IKl