Me pistoletë në brez e në gjendje të dehur, arrestohet 75-vjeçari në Lushnje

Shpërndaje







18:43 28/07/2023

Një qytetar në Lushnje është arrestuar në flagrancë për posedim pa leje të armës së zjarrit. 75-vjeçarit me iniciale Z.K., iu gjet gjatë kontrollit personal arma e zjarrit me krehër e 7 fishekë të vendosur në të. Gjithashtu, shërbimet e policisë bëjnë me dije se qytetari ishte në gjendje të dehur.

Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Fier për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i Policisë:

Lëvizte në sheshin e Bashkisë Lushnjë, i armatosur me armë zjarri dhe në gjendje të dehur, vihet në pranga 75-vjeçari.

Shërbimet e Policisë sekuestruan armën e zjarrit tip pistoletë, me krëhër dhe fishekë të vendosur në të.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë, pas informacioneve të marra nga inteligjenca informative se 1 shtetas i cili ndodhej në sheshin e Bashkisë Lushnjë, kishte armë zjarri me vete, vlerësuan informacionin dhe shkuan menjëherë në vendngjarje, ku bënë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të këtij shtetasi, i cili ishte në gjendje të dehur.

Gjatë kontrollit personal, në brez, iu gjetë 1 armë zjarri pistoletë bashkë me krëhërin me 7 fishekë.

Në vijim të veprimeve, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan në flagrancë shtetasin Z. K., 75 vjeç, banues në Lushnjë, për veprën penale “Prodhimi dhe mbajta pa leje e armëve dhe municionit luftarak”.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme./tvklan.al