Me pranga në duar, momenti i shoqërimit të Jamarbër Malltezit (Fotolajm)

Shpërndaje







23:48 21/10/2023

Me pranga në duar u nxor nga aeroporti i Rinasit, Jamarbër Malltezi. Kjo foto që përcjell gazetarja Glidona Daci tregon pikërisht këtë moment. Dhëndri i ish-Kryeministrit Sali Berisha u ndalua gjatë orëve të pasdites me urdhër të SPAK. Ai akuzohet për pastrim parash dhe korrupsion pasiv, për çështjen që lidhet me privatizimin e kompleksit Partizani.

Pak kohë më pas, Malltezi u soll në Tiranë, në bllokun e shoqërimit në Komisariatin numër 3.

Kujtojmë po ashtu se, me dyshimet se është përfshirë në korrupsion dhe pastrim parash në privatizimin e ish-kompleksit Partizani, në bashkëpunim me dhëndrin e tij, ish-kryeministri Sali Berisha është vënë nën masën e sigurisë “Detyrim për t’u paraqitur”, si dhe i është ndaluar dalja jashtë shtetit ( Lexo më shumë ).

Hetimet për këtë dosje nisën pas kallëzimit të bërë në SPAK në 2020-ën nga Taulant Balla, sot ministër i Brendshëm, në atë kohë kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në kallëzim Balla pretendonte se ish-kompleksi Partizani u privatizua në vitin 2009 në dëm të interesave të shtetit me një çmim më vogël se reali./tvklan.al