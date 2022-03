“Më riktheve jetën nga e para”, Sonila falenderon bashkëshortin: Nuk mundja ta shihja në atë gjendje

Shpërndaje







16:38 13/03/2022

Në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan, në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”, Sonila rrëfeu përballjen e saj me depresionin për 8 muaj të tërë. Në këtë luftë, përkrah saj pati shokun e jetës, Gazmendin i cili e surprizoi çdo ditë, jo vetëm duke qenë aty moralisht për të, por edhe duke kryer detyrat e shtëpisë.

Ndryshe nga karakteri i tij, ai kujdesej që të pinte ilaçet, t’i gatuante, të bënte punët e shtëpisë, t’i bënte kafenë dhe të tregonte durim. Ndaj, ajo e ka thirrur për ta falënderuar që vetëm falë tij mundi të mposhtte zbrazëtinë.

Sonila: Shpirt, edhe pse ti nuk e prisje këtë gjë nga mua, ja që gjërat ndodhin. Të kam thirrur këtu sot, jo se s’të kam falënderuar në shtëpi, por janë ca gjëra që ndonjëherë duhet të bëhen publike, edhe për forcë për të tjerët. Edhe pse ti je nga ata burrat tipikë shqiptarë, jo si këta të sotshmit modernë.

Gazmend: Po sikur jam një çikë lab unë apo s’ka gjë?

Sonila: Të falënderoj për çdo gjë që ke bërë për mua në këto 8 muaj. Të them faleminderit me shpirt, nuk e prisja këtë gjë nga ty, që të më rrije kaq afër, që të kujdeseshe për çdo gjë, që të kujdeseshe dhe nëse unë i kisha pirë ilaçet apo jo, këtë gjë nuk e mendoja duke e ditur tipin tënd që nuk dije të bëjë asgjë. Vije nga puna dhe nëse më shihje ashtu të mërzitur thoje “rri mos gatuaj asgjë se po shkoj të marr ndonjë gjë të gatshme në supermarket, vetëm ti të jesh mirë”. Të falënderoj edhe për kafenë që e bën shumë të mirë të shtunave e të dielave. Këmbëngulja jote më riktheu buzëqeshjen, më riktheu jetën nga e para. Ishe ti që jam unë sot këtu. Pa këmbënguljen tënde dhe përkujdesjen, unë nuk e di a do më kishte ardhur prapë buzëqeshja. Të falënderoj nga zemra. Të kam dashur, të dua dhe do të të dua përgjithmonë.

Gazmend: Ka qenë një një gjendje shumë kritike. Unë vija nga puna i lodhur dhe mundohesha ta nxirrja xhiro por nuk i hynte asgjë në sy. Më thoshte “më ço në shtëpi shpejt se vdiqa”. Nuk mundja ta shihja në atë gjendje.

Sonila: E vërtetë, edhe botën të ma falje, nuk e doja.

Gazmend: Shyqyr Zotit që e kam si flori./tvklan.al