“Më shumë goditje për ekonominë e Rusisë po vijnë”

23:15 01/04/2022

Pas një telefonate me Sekretarin e Shtetit të SHBA, Antony Blinken, ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha se “më shumë goditje në ekonominë, sistemin financiar dhe tregtinë e Rusisë po vijnë”.

Kuleba shkroi në Twitter se dyshja kishin diskutuar mënyrat se si SHBA mund të mbështeste më tej ekonominë dhe ushtrinë e Ukrainës. Ai shtoi se ishte mirënjohës për mbështetjen që SHBA ka dhënë.

Ndërsa Departamenti i Shtetit thotë se “do të vazhdojë të mbajë përgjegjës ata që kanë kryer mizori në Ukrainë”./tvklan.al

Call with @SecBlinken on steps to strengthen Ukraine economically and militarily so that we can continue to effectively fight back further Russian attacks. Grateful to the US for the already provided support. More hits on Russia’s economy, financial system, and trade are coming.