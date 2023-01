Me sistem filtrimi për rrezatimin dhe komoditete, shiten në vlera marramendëse bunkerët e luksit

Shpërndaje







09:57 17/01/2023

Lufta në Ukrainë ka tronditur sigurinë europiane duke sjellë në vëmendje marrjen e masave të sigurisë. Gazetarja e “Deutsche Welle”, Lindita Arapi në një lidhje Skype me “Aldo Morning Shoë” në Tv Klan thotë se Polonia ka përfunduar testimin e bunkerëve për popullsinë civile. Politika gjermane ka pranuar se është nevoja për një ndërhyrje urgjente dhe po hartohet një plan për përmirësimin e sigurisë.

Në këtë situatë, disa biznesmenë kanë ofruar mundësinë e blerjes së sigurisë për atë pjesë të popullsisë që zotëron asetet për ta kryer këtë veprim. Bunkerët e luksit janë propozuar si zgjidhja më e mirë e efikase dhe janë përqafuar menjëherë nga blerësit, duke rritur ndjeshëm prodhimin dhe shitjen e objekteve që vijnë me shifra jo të ulëta.

Aldo: Kush i porosit këta bunkerët?

Lindita Arapi: Në fakt, koha e krizave është gjithmonë dhe koha kur qytetarët janë të pasigurtë, janë ata që kanë mundësi ta blejnë këtë sigurinë. Nuk e di nëse e kemi një video në fakt, është një video ku tregon se si një sipërmarrës David Rubicki, aty ai teston manivelën e sistemit për filtrimin e ajrit, një sistem që do të filtronte të gjitha grimcat e rrezatimeve gama. Në fakt ky është një bunker, ai është një bunker luksi, me hapësirë për 8 veta, me dhomë gjumi, me banjë, me kuzhinë, me dhomë ndenjeje dhe çmimi i blerjes është, mbahu fort, 600 mijë Euro për një bunker të tillë.

Aldo: Çfarë? 600 mijë Euro?

Lindita Arapi: Po, ideja është që pronarët që e blejnë këtë në fakt janë njerëzit privatë që i kanë mundësitë financiare, jo dikush tjetër, ata e kanë këtë bunker në kopshtet e tyre të mëdha apo në kopshtet e tjera që kanë, në fakt edhe David Rubicki, që është pronari i kësaj firmës që i përgatit bunkerët, thotë që dikur njerëzit nuk e imagjinonin luftën, por tani janë kanë një ndjenjë sigurie shumë të tronditur, dëgjojmë që po vjen një krizë ushqimi, krizë e ujit, lufta në Ukrainë dhe thotë nëse doni të ndiheni të sigurt, ne jua japim zgjidhjen./tvklan.al