Me trëndafila dhe violinçel, Aldor Nini tregon dhuratën speciale që i ka të bërë të dashurës së tij Glanduela

12:51 30/05/2023

Dhuratat nuk janë sende, por emocione sipas drejtorit të kompanisë “Acromax”, Aldor Nini gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan. Ai shprehet se në dhuratat ndaj partneres është e rëndësishme t’i përkushtohesh detajeve. Një prej surprizave që ai veçon të cilën e ka realizuar për partneren e tij, Glanduela Leci, është krijimi i një skene kaq të papritur dhe romantike që t’i mbetej gjatë në kujtesë.

Aldor Nini: Ishte dhoma e dekoruar me trëndafila të varura nga tavani, një person që luante violinçelin, një darkë romantike dhe normalisht, totalisht surprizë kam krijuar skena filmi që mos ta kuptojë që në atë vend po e pret ajo si surprizë. Madje mendonte që do hanim darkë në një restorant që ishte më afër atje dhe ishte thjesht rastësisht në atë vend. Por edhe diçka dua të them.

Katerina Trungu: Ato janë trëndafila të tjerë?

Aldor Nini: Po, trëndafila të tjerë.

Katerina Trungu: Ua sa trëndafila! Mendja e një shqiptari mesatar tani…

Aldor Nini: Nuk numërohen. Ideja ishte që duhet të përshtateshe nga ana vizuale me vendin dhe normalisht duhet të kishe edhe atë arushin e madh, duhet të përshtatej madhësia. Edhe diçka, nga ana monetare sepse unë kam bërë shumë dhurata në të kaluarën dhe ka pasur patjetër dhurata që kanë patur edhe një kosto dhe surpriza, më të lartë, por në fund kam kuptuar që janë detajet kreative që ti fut në atë surprizë dhe emocioni që ti krijon të cilët jo gjithmonë përputhen me vlerën monetare që ti ke harxhuar. Në këtë rast, vlera monetare nuk ka qenë edhe shumë e lartë në krahasim me dhuratat e tjera ose surpriza të tjera por nga ana e emocionit është edhe emocioni që ti si dhurues jep.

Aldor Nini & Glanduela Leci

