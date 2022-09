Me vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth II, ndryshon dhe himni kombëtar anglez

23:04 09/09/2022

Me vdekjen e Mbretëreshës dhe mbretërimin e ri të Mbretit Charles III, fjalët e himnit kombëtar të Mbretërisë së Bashkuar ndryshuan menjëherë nga Zot ruaje Mbretëreshën (God Save the Queen) në Zot ruaje Mbretin (God Save the King).

Këto fjalë u kënduan për herë të fundit në vitin 1952, duke u ndryshuar në “Mbretëresha” me vdekjen e mbretit George VI dhe shuarjen e Mbretëreshës Elizabeth.

Nuk ka asnjë autor zyrtar të himnit anglez, por ai daton që në shekullin e 18-të.

Një nga shfaqjet më të hershme të himnit u regjistrua në Teatrin Mbretëror në vitin 1745, në kohën kur Princi Charles Edëard Stuart, po bënte një shfaqje për fronin britanik.

Himni u bë i njohur dhe u përhap në mbarë vendin, ku u vendos zakoni i përshëndetjes së monarkëve me këngën kur ai ose ajo hynte në një vend argëtimi publik./tvklan.al