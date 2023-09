Me veshje jo etike në makinë me prokurorin, gjyqtarja “luan” të fyerën

21:10 25/09/2023

Pak kohë më parë, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan ka transmetuar vendime dhe veprime të kompromentuara të gjyqares së Gjirokastrës, Suela Dashi. Kjo e fundit udhëtonte me veshje aspak etike me ish-prokurorin e çështjeve të saj, Emëror Kasaj.

”Stop” i është drejtuar me shkresa institucioneve të drejtësisë në vend për të shqyrtuar mungesën e etikës për gjyqtaren Dashi, e cila shfaqet me zë dhe figurë me veshje provokuese duke zbritur nga makina e prokurorit Kasaj. (Lexo më shumë)

Por në të kundërt është vetë gjyqtarja, e cila kërkon të bëjë të ofenduarën pasi emisioni “Stop”, serviri këtë realitet për publikun.

Pjesë nga biseda në studion e “Stop”:

Saimir Kodra: Kemi folur këtu në këtë emsion për kushedi sa herë për një prokuror, Emëror Kasaj, i cili iku nga vetingu për një mijë e një shkelje të tij proceduriale dhe jo vetëm. Në një nga historitë që Emëror Kasaj kishte me emisionin “Stop” dhe jo vetëm, kishte atë sfidën që “unë do të gjunjëzoj mediat” të cilën ai e humbi dhe kushedi sa të tjerë që kanë qenë dhe do të vijnë pas. Hyri në skenë dhe kjo Suela Dashi, kryetare e Gjykatës së Shkallës së Parë. Një vajzë e re, magjistrate, e cila sapo kishte dalë nga bankat e shkollës, e cila në aktin që kishte bërë ish-prokurori Emëror Kasaj për pezullimin e avokatit Arbjan Llangozi, kishte 50 vendime gjykatash sepse nuk e ekzekutonte vetë.

Gentian Zenelaj: Ju çonte gjykatave të tjera.

Saimir Kodra: Po dhe ju thoshte që për “moskompetencë” e ka ajo për ta bërë, pra Suela Dashi. Edhe Gjykata e Lartë po ashtu, 50 vendime u bënë. Mirëpo ajo nuk donte sepse kishte gjykatën e saj. Një magjistrate që bëhet kryetare gjykate ashtu, çfarë ka këtu në mes? Sigurisht që unë them që ka para.

Gentian Zenelaj: Mund të jetë zotësi, meritë…

Saimir Kodra: Edhe kjo mund të jetë… Bukur. Në një nga emisionet ju kemi treguar me zë dhe figurë se si në shkelje të plotë të Kodit të Etikës, ish-prokurori i asaj kohe dhe Suela vinin me të njëjtën makinë nga Tirana që kishin të njëjtën çështje për të diskutuar. Ju ha mendja se çfarë kishin për të diskutuar një prokuror që nget makinën me një gjyqtare 4 orë rrugë. Në të njëjtën makinë, një tjetër shkelje e Kodit të Etikës. (Lexo më shumë).

Ju transmetuam me pamje dhe në atë emision e kam thënë qartë dhe pastër dhe e them prapë pa pikë turpi dhe frike që zonja gjyqtare, Suela Dashi është me minifund, është shkelje etike, i kemi bërë një pyetje.

Gazetari: Urime për detyrën si kryetare e Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, keni ndonjë koment?

Suela Dashi: (Nuk ka koment).

Gazetari: Donim një koment në lidhje me 50 vendimet për çështjen e avokatit Llangozi që e kanë kthyer shumë gjykata, thekso këtu edhe Gjykatën e Lartë, a keni ndonjë koment?

Saimir Kodra: Kur e kemi pyetur sepse nuk e gjenim asnjëherë në institucion se “ku je mi gocë”, pati thënë që “merrem me punë studimore, rri në bibliotekë”, ndërkohë që ajo ishte në kokërr të Tiranës a di unë ku jetonte dhe banonte. Kalo pak tek ajo pamja që dilte nga makina e Emëror Kasajt se ndoshta e ka harruar ILD-ja e KLGJ-ja që mbron gjyqtarët. I bëra shkresë në atë kohë ILD-së për shkeljet e etikës dhe nuk mora kurrë përgjigje (Lexo më shumë). KLGJ-ja bëri një shkresë absurde ku na tërhiqte ne vërejtje për “të lutem gjuhën më të moderuar”, ndërkohë që nuk iu përgjigja në atë kohë se isha në periudhë pushimesh dhe nuk doja të prishja terezinë, por po ju them sot “kush jeni ju që më ngatërroni me një vartësin tuaj dhe më thoni, këtë e këtë”. Unë kam një tjetër institucion që është AMA që mund të më sugjerojë ose të më gjobisë. Kush jeni ju më diskutoni punën time. KLGJ, çfarë pune keni ju?

Për dijeni, sot, prokurori i Sarandës ka 50 vendime gjykate që nuk i ka ekzekutuar ILD e plot vende të tjera që tani ma sollët sërish në sheshpamje dhe do të merrem gjerë e gjatë me këtë gjyqtare, po lexoj këtu një kërkesë për informacion thotë: Televizioni Klan, emisioni investigativ “Stop”- Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Juridiksion i Përgjithshëm Sarandë ka nisur procedim penal për veprën penale “fyerje ndaj gjyqtarit” (dhe na kërkojnë materiale filmike), drejtuesi i prokurorisë, Kledian Llaho. I ke të gjitha në YouTube zotëri i nderuar. Kliko dhe i ke të gjitha materialet që kam thënë apo që akoma nuk kam thënë për Suelën.

Në video: Emisioni “Stop”, 12 Tetor 2022 – Shkeljet e Gjyqtares Suela Dashi, Gjykata e Lartë e rrëzon, ILD-ja memece

Saimir Kodra: Por që të nisësh një hetim të tillë për “fyerje nga gjyqtarit”, nuk ka asgjë këtu, kjo është me minifund. E kam thënë dhe do e them prapë, kjo është me minifund në institucion shtetëror, me gishta të lyer e varëse floriri e ku di unë me çanta që nuk e di sa i kushtojnë. Kjo është fyerja për inteligjencën time, por ani kësaj ti më thua që jam i detyruar që të marr një denocnim të një gjyqtare, qoftë dhe në këtë rast, ndërsa për 50 vendimet gjyqësore që kishin moskompetencë dhe e bënte vetëm kjo, ju nuk keni nisur asnjë hetim. Këtë nuk e them se u frikësova, por më duket absurde e gjithë kjo.

Gentian Zenelaj: Edhe nëse ne asaj i themi pallto e kuqe sipër gjurit, prapë ka 50 kthim mbrapsht për moskompetencë.

Saimir Kodra: Suela, personalisht do të jemi në sallën e gjyqit. Unë personalisht sepse ti mund lëshosh një prokurorë për përfaqësim me një avokat. Eja dhe përballemi të 2 për gjëra të cilat salla e gjyqit dhe prokurori aty mund t’i dëgjojë për herë të parë, në Sarandë dhe më pas këtu tek “Stopi”.

