Me vlerësimin më të lartë, “Samara” shpallet fituesja e mbrëmjes në “Dance Albania”

Shpërndaje







22:26 31/10/2022

Në natën e shtatë të “Dance Albania” në Tv Klan, fituesja e mbrëmjes është Orgesa Zaimi, e cila arriti vlerësimin më të lartë, 9 pikë, krahasuar edhe me mbrëmjet e tjera të spektaklit. Në renditje, i fundit është Meridian Ramçaj, i cili do të përballet me të votuarin e konkurrentëve. Emrin i cili do ta sfidojë në “Time of my life”, e zbulon Anita Haradinaj.

Anita Haradinaj: E para, dua të them, uau kam dalë e dyta. Kemi qenë të gjithë shumë të bukur, faleminderit koreografes, zysh Enadës, faleminderit Vera Grabockës, faleminderit produksionit, faleminderit atyre që na i kanë bërë këto maskime që edhe pse horror, por prapë dukeshim shumë bukur. Faleminderit juria, shyqyr nuk jam unë unë në sfidë se atë mambon kurrë nuk arrita ta mësoj. Cindy-Dioni./tvklan.al