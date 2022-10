Medalje të tjera në xhudo

23:51 04/10/2022

Sukses i sportistëve shqiptarë në Ballkaniadën U21

Xhudo solli përsëri medalje ballkanike. Erisa Brahimaj pas të artës për kadet muajin e kaluar mori bronz në peshën deri 57 kilogramë në kampionatin U21 edhe pse është vetëm 17 vjeç.

“Besoj se marr më shumë eksperiencë, pasi ishin më të rritura se unë e shpresoj se vitet e tjera kur të jem në të njëjtën kategori me ato t’ia dalë mirë”, tha Erisa Brahimaj, xhudiste.

Erisa Brahimaj mendon se për këto arritje shërben edhe mënyra se si përgatitet.

“Them se jam me fat që bëj stërvitje me djem sepse kanë më shumë forcë fizike dhe nga ana teknike më duken më ndryshe nga vajzat, kështu që është një plus për mua”, u shpreh Erisa Brahimaj, xhudiste.

Medalje bronzi fitoi edhe Arvin Çullhaj në kategorinë deri 90 kilogramë në aktivitetin e zhvilluar në Podgoricë.

“Isha më i shkurtri aty dhe kjo më çalonte pak, pasi duhet t’i shkojë më shumë luftës që të ulja kundërshtarin”, tha Arvin Çullhaj, xhudist.

Arvin është pjesë e dinastisë Çullhaj, ku më i suksesshmi është Indriti, i cili mori pjesë në Lojërat Olimpike të Tokios. Për trajnerin Shkurt Çullhaj këto suksese po motivojnë edhe sportistët e tjerë të Klubit Tirana.

“Po shikoj edhe sportistë të tjerë, të cilët po japin maksimumin në palestër. Po punojnë me shpirt që të arrijnë edhe ata medalje”, tha Shkurt Çullhaj, trajner xhudoje.

Këta xhudistë stërviten dy herë në ditë për të ruajtur formën fizike.

