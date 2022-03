Mediat spanjolle e bëjnë të kryer, Franck Kessie akord me Barcelonën

22:20 16/03/2022

Mesfushori në La Liga me parametra zero Franck Kessie në fund të sezonit do t’i thotë lamtumirë Milanin dhe sipas asaj që shkruajnë në Spanjë, duke filluar nga 1 Korriku ai do të jetë lojtar i Barcelonës. Duke iu referuar këtyre burimeve, mesfushori ka arritur akordin me klubin spanjoll në fillim të kësaj jave. Kessie do të jetë nënshkrimi i dytë i skuadrës së Xavi pas Andreas Kristensen në merkaton e verës. Mesfushori ka refuzuar të gjithë ofertat e Milanit për rinovim prandaj ka vendosur që të firmos me spanjollët.



Detajet e marrëveshjes nuk bëhen të ditura, por ajo që filtron në Spanjë, kontrata e futbollistit do të jetë për 5 sezone për 6.5 milionë Euro në vit plus bonuse. Një lajm që gjithsesi pritet të konfirmohet, por duket se tashmë e ardhmja e Kessie duket se është e shënuar dhe do të jetë larg Italisë. Largimi i tretë ky i madh për skuadrën kuqezi në vitin e fundit, pasi një sezon më parë u largua portieri Gianluigi Donnarumma dhe mesfushori turk Çahanollu, të dy me parametra zero.

