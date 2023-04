Mediu kërkon pushim të gjykimit për Gërdecin

13:20 24/04/2023

Avokatët: Vepra penale është parashkruar

Gjykata e Posaçme ka mbajtur seancën e parë të themelit për gjykimin e ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu të akuzuar për shpërdorim detyre për çështjen Gërdeci.

Në këtë seancë avokatët e Mediut kërkuan pushim të çështjes, për shkak të parashkrimit të veprës penale për të cilën është ngritur akuzë ndaj ish-ministrit.

Vendimi nëse do të pranohet kjo kërkesë, apo jo do të jepet në seancën që do te zhvillohet në datën 9 Maj në orën14:00.

Në 9 Maj po ashtu pritet të dëgjohen edhe konkluzionet përfundimtare të SPAK.

Vetë Mediu nuk ishte i pranishëm në seancë.

