Mediu: Kërkova ndjekje penale për ata që ndërtuan në Gërdec

17:30 14/12/2023

Shkëlzen Berisha: Do të shkoj në gjykatë sapo të njoftohem sipas ligjit

Në procesin gjyqësor ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu, u paraqitën në Gjykatën e Posaçme 3 dëshmitarë, mes tyre edhe këshilltari ligjor i ish-ministrit Plarent Raku.

Para togave të zeza ai theksoi se për çështje të cilat lidheshin me karakterin ushtarak ishin në kompetencën e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura. Në sallën e gjyqit dëshmoi edhe ish-ministri i Drejtësië Aldo Bumçi.

Dikasteri që ai drejtonte e kishte dërguar në rrugë postare dhe elektronike opinionin për projektligjin për demontimin e armëve në 09.03.2007, 5 ditë përpara datës që mban shkresa e falsifikuar me shënimin “për Shkëlzen Berishën” theksoi ish-ministri i Drejtësisë.

Bumçi deklaroi se ka bërë kallëzim penal për falsifikim në 2008, pasi e ka mësuar këtë gjë nga mediat në atë kohë. Aldo Bumçi tha se ajo shkresë është e falsifikuar për të mbajtur gjallë këtë çështje terësisht politike.

Ish-ministri i Mbrojtes Fatmir Mediu, theksoi në seancë një dokument që kishte marrë nga policia ushtarake për ndërtim pa leje, në Gërdec dhe ka kërkuar vënien para drejtësisë të të gjithë personave përgjegjës.

“Nuk ka pasur asnjë reklamim tek ministri i Mbrojtjes për çështjen apo për problemet që mund të kishte në Gërdec. Qëndrimi im ka qenë i prerë dhe urdhërues që duhej të procedoheshin penalisht dhe administravisht të gjithë ata që kishin shkelur ligjin.”

Para Gjykatës së Posaçme nuk u paraqit për të dëshmuar Shkëlzen Berisha dhe 3 persona të tjerë. Gjykata relatoi se nga posta nuk i kishte mbërritur asnjë shkresë për marrjen dijeni nga Berisha për fletëthirrjen.

Prokurori Klodian Braho theksoi se Shkëlzen Berisha nuk jeton më në atë adresë dhe fletëthirrja do të shkojë në adresën e re. Për këtë çështje Shkëlzen Berisha ka reaguar në rrjetin e tij social Facebook. Ai sqaroi se nuk ka marrë dijeni për gjyqin. Shkëlzen Berisha shkruan se kur ka dëshmuar në SPAK ka depozituar adresën e saktë si dhe numrin e telefonit. Berisha konfirmoi se do të vinte në gjykatë sapo të marrë ftesën sipas ligjit. Në seancën e radhës në datën 27 dhjetor, do të thirren 10 dëshmitarë.

