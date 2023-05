Mediu: Në Shkodër vota e manipuluar, largimi i shqiptarëve i qëllimshëm

19:54 16/05/2023

Mediu: Këlliçin ishte kandidat i Partisë Republikane, e mbështeta edhe unë

Fatmir Mediu, kreu i Partisë Repunlikane ishte i ftuar pasditen e sotme në Klan News. Ai foli për rezultatin e zgjedhjeve lokale të 14 Majit, ku tha se gabimi që opozita bëri ishte rënia në banalitetin e përdorur nga Kryeministri Edi Rama, për të cilin u shpreh se etiketon me qëllim poshtërimin këdo që i del përpara për ta sfiduar.

Mediu tha se kandidatët e opozitës duhet të ecnin me integritetin dhe dinjitetin që i karakterizonte, për ta mbajtur fushatën në nivelin më të lartë.

Ju thatë që përçarja bëri të vetën sidomos në efektin psikologjik, dhe kjo ishte njëra anë. A pati ndikim të drejtpërdrejtë bashkimi me Partinë e Lirisë, ish-LSI, një dyshe Meta-Berisha e sulmuar shumë nga Rama gjatë fjalimeve në fushatë duke e quajtur Like floriri dhe Berishën si non grata? Elektorati blu nuk e ka parë asjëherë me sy të mirë LSI-në për shkak të historikut të saj, një parti që është parë gjithmonë si partia që kërkon të përfitojë nga pushteti. Ky bashkim që ju e quani të sforcuar për shkak të rrethanave, ndikoi në mënyrë të drejtpërdrejtë apo nuk pati ndikimin në këtë proces elektoral?

“Do të duhet kohë për ta bërë këtë analizë, por ajo që dua të them është unë nuk nisem nga vulgariteti i Ramës për ta etiketuar këdo kundërshtar, jo vetëm Berishën ose Metën, të njëjtën gjuhë ka kur i del përballë për të poshtëruar njerëzit. Ajo që dua të them është që fatkeqësisht në këtë banalitet të qëllimshëm të fushtës elektorale si strategji të Edi Ramës, u përfshi edhe pjesa e opozitës. Opozita kishte kualitete të jashtëzakonshme konkurruese për kryetar bashkie, të cilat duhet të ishin plani i parë i fushatës. Duhet të ishin qëndrat e reja të gravitetit dhe referencës opozitare, rreth këtyre duhej ndërtuar fushata elektorale. Duke e bërë debatin se çfarë është Rama, çfarë jemi ne, si na shan Rama, çfarë duhet t’i themi ne, unë mendoj që kjo ishte konsumuar paraprakisht. Ne duhet të shfaqim atë që ishte ndryshe nga Rama, sepse ai kishte kryetaret e bashkive që thonin, unë jam i mirë se kam Edi Ramën nga mbrapa. Ne nuk mund të ecim me të njëjtën logjikë, që unë jam i mirë se kam Berishën ose Metën nga mbrapa. Duhet të ecim me idenë që jemi kandidatë që kemi autoritet, integritet, dhe një pjesë e tyre kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe besoj kanë qenë një kualitet politik për të mbajtur diskursin e fushatës në nivelin më të lartë. Ne edhe mediatikisht nuk arritëm t’i shfaqim dot në nivelin që meritonin, jo si kandidatë të Bashkë Fitojmë, por si kandidatë të opozitës dhe si kandidatë qytetarë.”

Mediu tha më tej se diferenca e madhe në vota mes kandidatëve të opozitës dhe atyre të mazhorancës, erdhi për shkak të moskordinimit të marrëdhënieve partiake.

“Në të gjithë fushatën mbrapa kanidatait ishte një baner, votoni kandidatin numër kaq, dhe nga mbrapa votoni Bashkë Fitojmë. Po këto partitë e tjera a e kishin kandidatin e tyre, si mund të ndihet kandidati kur unë si parti politike të mbështes, dhe nga ana tjetër ti shkon e thua voto vetëm këtë. Detyra e parë e kandidatit për kryetar bashkie është të fitojë bashkinë, dhe e ka bërë detyrën e partisë ai. Strukturat e partive të koalicionit le të luftonin të merrnin votat, po jo me të përdorin kandidatin se kështu vetëm çan, nuk krijon unifikim. Votat të cilat dalin si pjesë e Partisë Demokratike, vlenin po ta bëjmë aritmetikën. Shikoni listat e kandidatëve dhe rezultatet e partive. Po ta shikoni ka një lloj diference e cila ka ardhur për shkak të mungesës së koordinimit të marrëdhënieve të partive politike, dhe kandidatëve për këshilltarë”.

Lidhur me rezultatin në Shkodër ku fitues u shpall kandidati i Partisë Socialiste, Benet Beci, Mediu tha se duhej bërë një analizë e thellë nga ana e opozitës. Sipas tij, përpara se të bëhej denoncimi publik për atë se çfarë kishte ndodhur, duheshin parë faktorët e tjerë si ndërhyrja e grupeve kriminale, administratës ose shit-blerja e votës.

Ajo që tronditi elektoratin blu por edhe PD-në ishte Shkodra, bastionet e kësaj force politike ku në 32 vite PS me të gjitha përpjekjet nuk ka arritur të dominojë. Kësaj here thuhet që ishin mekanizma si pushteti në dorë, i gjithë ingranazhi, blerja e votës, mekanizam të cilat PS i ka përdorur edhe në procese të tjera por nuk ja arriti të bënte mavi Shkodrën. Kësaj here arriti Shkodrën, Kamzën. Ju folët për një kualitet të kandidatëve të PD-së në këto zgjedhje dhe disa prej tyre i quajtët të jashtëzakonshëm, por në Shkodër çfarë ndikoi sipas jush që e humbi PD-ja. Ndikoi kualiteti i kandidatit të PS-së Benet Beci, apo ishte i lodhur elektorati blu. Humbje e besimit të qytetarëve tek forca që ata i besuan në tre dekada.

“Nuk është as kualiteti i kandidatit Benet Beci, as lodhja e demokratëve në Shkodër, sepse lodhja vjen nga pushteti jo nga opozita. Pushteti në Shqipëri përkufizohet si pushteti ekzekutiv qendror, dhe po ta dëgjosh retorikën e Ramës është unë të jap, unë të heq. Ngelet pak në atë mundësinë që ka për të mbledhur taksa kryetari i bashkisë që të ndikojë në ekonominë apo mbarëvajtjen e qytetit. Pushteti lokal nuk ka qenë as më shumë e as më pak, një zgjatim me pushtetin qendror deri më sot. Ne si opozitë duhet të bëjmë një analizë, jo duke dalë për t’i shkuar në fund denoncimit, por duke marrë fakt pas fakti, qendër për qendër votimi provën e manipulimit të zgjedhjeve, të ndërhyrjes së grupeve kriminale, të ndërhyrjes së administratës qendrore, të blerjes së votës, të intimidimit të votuesve etj. Ne na takon të bëjmë një analizë të hollësishme, jo vetëm për faktin se duam të denoncojmë publikisht se çfarë ka ndodhur në Shkodër. Nuk është e thjeshtë, nga 10 mijë vota përpara të shkosh 10 mijë vota mbrapa, do të thotë të kesh ndryshuar 20 mijë votues. Si ka mundësi që brenda vitit 20 mijë votues kalojnë sikur kjo qeveri ka bërë mrekullinë, ose na erdhi Benet Beci si Jezus Krishti dhe do të shpëtojë të gjithë shpirtrat e shkodranëve nga mëkatet. Nuk ka asnjë probabilitet që kjo të ndodhi”.

Më tej Mediu u shpreh se largimi i shqiptarëve është i qëllimshëm, për të kontrolluar pushtetin. Sipas tij punëdhënësi më i madh në vend është shteti, gjë që në një ekonomi tregu nuk ndodh.

Ju besoni që ka qenë një votë e manipuluar?

“Po e bëj të thjeshtë analizën, ne kemi rreth 220 mijë punonjës së administratës shtetërore, këtyre u është vendosur një detyrim se çfarë duhet të bëjnë. Efekti i parasë, efekti i intimidimit, i grupeve kriminale padyshim në një analizë të hollësishme e përmbysin rezultatin. Dhe largimi i shqiptarëve është për të mbajtur pushtetin, nuk është vetëm spontan, është edhe i stimuluar në një lloj mënyre. Më pak shqiptarë dhe njerëz aktivë në vend, më shumë mundësi manipulimi janë dhe kontrolli pushteti. Kontrollon nëpërmjet varfërisë, kontrollon nëpërmjet punësimit”.

Po thoni që me politika qeveritare nxitet largimi i shqiptarëve, nxitet pakënaqësia që ata të largohen dhe kështu të ketë kontroll më të madh mbi vendin?

“Mendoj se nëse nuk ka politika ekonomike për punësim, nëse nuk ka barazi përballë ligjit. Kur nuk krijon mundësi dhe treg ekonomik ku konkurrohet, por krijon monopol dhe kontroll të qeverisë është e paqëllimshme. Ti fillon dhe ndërton një raport të caktuar në dëm të interesave të grupit tjetër, dhe padyshim që qëllimi këtu është pushteti. Paraja dhe pushteti lidhen me njëra-tjetrën, dhe kjo krijon pak mundësi dhe hapësirë për qytetarët e thjeshtë. Punëdhënësi më i madh sot në Shqipëri është shteti, në ekonomi tregu nuk mund të jetë shteti punëdhënësi më i madh, në një ekonomi tregu është ekonomia private ajo që krijon. Kemi arritur në një pikë ku themi shteti të mban ose jo në punë, dhe të mban ose jo ekonomikisht”.

