Medvedev 2 muaj jashtë fushës së tenisit

23:00 02/04/2022

Rus Danil Medvedev pritet që të qëndrojë larg fushës së tenisit për rreth dy muaj, pasi do t’i nënshtrohet një operacioni kirurgjikal për një problem në hernie.

Vetë numri 2 i botës e dha lajmin për ndërhyrjen që duhet t’i nënshtrohet dhe gjasat janë të mëdha, që ai të mos marrë pjesë në turneun e French Open, që nis më 22 maj.

Medvedev, që fitoi U.S. Open vitin e shkuar dhe humbi në finalen e Australian Open kundër Rafael Nadal në janar, do të humbë turnetë e Monte Carlo-s, Madridit dhe Romës në maj. Rusi njoftoi në Twitter për situatën.

“Në muajt e fundit kam luajtur i bezdisur nga një problem në hernie. Bashkë me ekipin, kemi vendosur që të kryer një ndërhyrje të vogël që ta rregulloj këtë problem. Me sa duket, nuk do të jem në gjendje të luaj 1 apo 2 muajt e ardhshëm, por do të punoj fort që të jem në fushë sa më shpejt. Faleminderit për të gjithë mbështetjen”.

Tenisti 26-vjeçar kishte mundësinë të rikthehej i pari në renditjen botërore, por ai u eliminua në çerekfinale nga polaku Hubert Hurkaz, në turneun e Miami Open.

