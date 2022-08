Medvedev fiton Los Cabos Open

12:00 07/08/2022

Numri i botës në tenis, Danil Medvedev i dha fund dështimeve në finale, duke fituar ndaj britanikut Kemërun Nori 7-5 6-0, e duke triumfuar në turneun e Los Cabos, në Meksikë.

Objektivi i radhës i rusit është turneu i US Open.

Për shkak të vendimit për të ndaluar sportistët nga Rusia, ai nuk mori pjesë në turneun e Uimbëlldonit, e kz i Meksikës ishte i pari që nga muaji Qershor.

Për Medvedevin, ky është titulli i parë i sezonit.

“Çdo ndeshje ishte shumë e vështirë, por finalja gjithnjë është speciale. Në finale ti luan me lojtarin më të mirë, kështu që është ndeshje e një niveli të lartë dhe jam shumë i lumtur që ia dola të tregoja një paraqitje të mirë. Bëra disa gjuajtje të mira në një sfidë mjaft të rëndësishme.”

Rusi përpara përballjes me numrin 12 të botës që e fitoi këtë turne vitin e shkuar kishte humbur 5 finale radhazi. Medvedev do të synojë që të mbrojë titullin e fituar në US Open në vitin e shkuar. Suksesi i arritur tregon se ai do të jetë një ndër pretendentët kryesorë për ta fituar turneun.

