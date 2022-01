Megan Fox e Machine Gun Kelly fejohen, pas propozimit pinë gjakun e njëri-tjetrit

Shpërndaje







12:13 13/01/2022

Çifti Megan Fox dhe Machine Gun Kelly kanë njoftuar se janë fejuar. Aktorja amerikane Fox ka publikuar një video të fejesës në Instagram. Momenti i propozimit ka ndodhur më 11 Janar.

“Disi një vit e gjysmë më vonë pasi kemi ecur nëpër ferr së bashku dhe kemi qeshur më tepër se që kam mundur të imagjinojë ndonjëherë, ai më kërkoi të martohem. Dhe unë kam thënë po e kemi pirë gjakun e njëri tjetrit”, ka shkruar Fox në Instagram.

Për këngëtarin Machine Gun Kelly kjo do të jetë martesa e parë, ndërsa ai ka një vajzë nga një lidhje e mëhershme. Fox ka qenë e martuar me aktorin Brian Austin Green, me të cilin ka tre fëmijë.

Klan News