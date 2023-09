Megi dhe Arturi kujtojnë fillimet e njohjes: U bë shkak motra. I pëlqente repi, babi i tha…

13:08 18/09/2023

Megi është protagonistja e puntatës së parë të rubrikës “3 Ditë me 5 Yje” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Kjo rubrikë i dedikohet grave që janë përfshirë nga rutina e jetës së përditshme, puna, familja duke i ofruar një ‘arratisje’ të ëmbël ku nuk do iu duhet të merren me asgjë prej tyre, por vetëm të shijojnë përkujdesjen.

Pasi la në shtëpi bashkëshortin, Arturin dhe 5 djemtë e tyre, Megi u gjend në një dhomë luksoze hoteli, nën duart e Artenisa Ozajt që kujdeset për axhendën e saj dhe Joni Peçit e grimierëve që kuruan pamjen.

Më pas, teksa Megi dhe Ardit Gjebrea iu drejtuan një prej restoranteve të mrekullueshme të kryeqytetit, nga ana tjetër Arturi ka përgatitur darkën për vete e fëmijët në shtëpi. Ndërkohë të dy paralelisht, edhe pse larg, rrëfejnë se si ka nisur historia e tyre.

Megi: Unë me Arturin jemi njohur…

Artur: Me shkuesi. Motra ime ka qenë shkaku që u njoha me Megin. Më tha “motra të shkojmë si familje dhe të prezantohemi me familjen e Megit”. Familja e Megit jeton në Kukës dhe thashë okej. Unë me thënë të drejtën nuk i tregova anjërit atë ditë që shkova të njihem me familjen e Megit. Përpara më del motra e Megit që ishte edhe më e madhe me trup. Kur e shikoj unë thashë a për këtë kam ardhur, po kjo është më e madhe se unë. Me trup i thashë, nuk kombinojmë fare me njëri-tjetrin. Edhe erdhi Megi. Në atë moment kur erdhi Megi, Megi po dridhej.

Ardit Gjebrea: Çfarë të pëlqeu te Arturi?

Megi: Ka qenë çun i mirë, qëkur erdhi…

Ardit Gjebrea: Çun i mirë, po ti sa e pe, ku?

Megi: Ishte një çikë reper, ia hoqëm ne atë se ka qenë çikë repist.

Ardit Gjebrea: Vërtet? I pëlqente muzika rep?

Megi: Po. Edhe tani e dëgjon muzikën. Po kur erdhi atje babi im s’e pëlqente, i tha “ose do bëhesh çun serioz ose s’do fejohesh me gocën time”.

Artur: Kemi 5 çuna, jemi familja më e lumtur.

Ardit Gjebrea: Kush i ngjan nga çunat?

Megi: Të gjithë çunat, krejt i ngjajnë. Asnjëri s’më ngjan mua./tvklan.al