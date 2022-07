Mehmeti kërkon efikasitet ndaj Saburtalos

23:54 13/07/2022

Trajneri i Partizanit shprehet se lojtarët duhet ta harrojnë fitoren në sfidën e parë dhe të interpretojnë mirë ndeshjen

Trajneri i Partizanit Dritan Mehmeti mendon se që skuadra të kualifikohet në raundin e dytë të Ligës së Konfernecës, duhet që të bëjë një paraqitje edhe më të mirë në ndeshjen e kthimit kundër Saburtalos.

“Të kuqtë” fituan takimin e parë në Gjeorgji 0-1, por tekniku thekson se lojtarët duhet ta harrojnë rezultatin, e të jenë efikasë përpara porte.

“Mendoj se çdo ndeshje ka shkallën e vështirësisë së saj dhe mendoj se normalisht nga një ndeshje te tjetra ka historinë e tyre ndaj duhet të jemi të përgjegjshëm për vështirësinë që ka kjo ndeshje. Duhet të harrojmë çfarë kemi bërë në Gjeorgji dhe të japim maksimumin në 90 minuta nesër, të vlerësojmë si dhe sa duhet kundërshtarët, të mos mendojmë çfarë kemi bërë por të interpretojmë siç duhet 90 minutat.

I kam shprehur gjithmonë problemet që kemi para portës, jo vetëm në ndeshjen me Saburtalos, edhe në kampionat kemi shfaqur probleme të tilla. Vija e parë, përveçse janë cilësorë, por janë edhe me moshë të re dhe në aspektin e sinkronizimit edhe në mënyrën si e interpretojnë, aty bëhet diferenca. Duhet të jenë të kujdesshëm si interpretojnë 20 metrat e fundit. Pozitive është që gjithë elementët që kemi, veprimet nuk i bëjnë se janë egoistë, por ndoshta duke u rritur, duhet të rriten edhe nga ana profesionale. Diferenca bëhet në këto detaje kur ti di të shërbesh apo përfundon vetë aksionin drejt finalizimit.”

Mehmeti kërkoi nga futbollistët që të mos përfshihen nga entuziazmi i tifozerisë, ndërsa foli edhe për të ardhmen.

“Për të qenë i sinqertë, duhet të kuptojmë se trajneri është gjithmonë i rrezikuar pavarësisht se çfarë ke bërë më përpara. Është një nga profesionet më të vështira dhe më me presion. Por duhet të dish të menaxhosh presionin dhe nuk ndjehet fare në Kupat e Europës së kemi bërë maksimumin. Skuadra është në rindërtim e sipër. Nuk mund të menaxhoj të ardhmen se çfarë do të ndodhë, por jam i përqendruar me besim të plotë te skuadra dhe vetja për t’u përqendruar vetme në 90 minuta. Se çfarë ndodh më pas, nuk kemi menduar asgjë më tepër”, tha Mehmeti.

Ndërsa mbrojtësi Egzon Belica deklaroi se objektivi i Partizanit është fitorja.

“Të kuqtë” do të përballen me Saburtalon në stadiumin “Air Albania” të enjten në orën 20:00 në takimin e kthimit, të raundit të parë kualifikues të Ligës së Konferencës.

