Mehmeti: Partizani gati për në “Loro Boriçi”

15:17 12/04/2022

Trajneri i “të kuqve” tha se e ka përgatitur ekipin në çdo detaj”, parashikon ndeshje me emocion dhe tension

Partizani është gati për sfidën e kthimit kundër Vllaznisë, të vlefshme për gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, që do të luhet në stadiumin “Loro Boriçi” të mërkurën në orën 17:45.

Trajneri i “të kuqve” Dritan Mehmeti tha në konferencën për shtyp se atmosfera në ekip është mjaft e mirë, ndërsa synimi është kualifikimi. Partizani nuk fiton në Shkodër që nga viti 2020.

“Duke pasur parasysh të gjitha faktorët, mendoj se një stadium i tillë është një kënaqësi të luash. Mendoj që do të jetë një ndeshje që do të ketë dhe tensionin brenda, për sa i përket mënyrës se si do ta perceptojnë lojtarët. Mendoj se miti jashtë fushës ka rënë edhe mendoj që arena e Shkodrës do të jetë një kënaqësi. Të dyja skuadrat do të nisen të barabarta. Do të fitojë më i miri”.

Tekniku i ekipit kryeqytetas, i ka menduar të gjitha, edhe që ndeshja mund të shkojë me penallti.

“Mendoj që do të jetë një histori tjetër, edhe pse kemi barazuar ndeshjen e parë. Është një stadium që të dhuron emocione të veçanta. Mendoj se edhe tifozeria jonë do të jetë në stadium. Nuk do të jemi vetëm. Do të përgatitemi në çdo detaj. Kemi humbur penallti, por edhe lojtarë të klasit botëror kanë humbur shumë herë. Unë mendoj se penalltia është psikologjike dhe mendoj se këta lojtarë që i kanë humbur mund t’i realizojnë me Shkodrën nëse shkon deri aty”.

Në takimin e parë, Partizani barazoi pa gola me kuqeblutë në “Elbasan Arena”.

