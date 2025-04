Mektrin, pioner i tregut automobilistik feston 20 vite ne pistën e suksesit. Një ëndërr e cila nisi 2 dekada më parë, është tashmë një vizion i bërë realitet. E themeluar nga Edmond Shahini, Mektrin nisi me vizionin për të sjellë në Shqipëri eksperiencën dhe standardin perëndimor në automjete dhe shërbime. 20 vite më vonë, ky vizion është kthyer në realitet.

“Ishte një ëndërr e imja dhe e familjes që sot është kthyer në një realitet. Kemi një ekip me mbi 100 profesionistë që punojnë dhe kontribuojnë për këtë vizion si në Shqipëri dhe Kosovë. Gjithashtu një rrjet prej 10,000 bashkëpunëtorësh që besojnë në punën dhe pasionin tonë. E të cilët zgjedhim Mektrin”, shprehet CEO i kompanisë, Edmond Shahini.

Me më shumë se 7,000 automjete të shitura dhe 13 brande prestigjoze ku përfshihen; Land Rover (Defender, Range Rover, Discovery), Jaguar, KIA, Volvo (Auto dhe Truck) e së fundmi linjën multibrand me një flotë makinash luksoze ku shquhet Porsche, Ferrari dhe Rolls Royce. Mektrin nëpërmjet Mektrin Marine sjell në tregun shqiptar edhe emrat më të njohur të industrisë së jahteve dhe barkave luksoze.

“E ardhmja po orientohet drejt hibrides dhe elektrikes. Ne jemi të përkushtuar të ndjekim trendet dhe të edukojmë tregun me teknologjitë e reja. Gjithashtu rritja e turizmit dhe e investimeve elitare në fushën e hotelerisë po i hap rrugën një tregu të ri të pa eksploruar më parë që Mektrin e ka përqafuar tashme nëpërmjet Mektrin Marine. Barkat dhe jahtet luksoze që prekin brigjet e bregdetit shqiptar”, shpjegon Shahini.

I pranishëm ishte edhe Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhja, i cili shprehu konsideratën e tij për Mektrin.

“Mektrin është një prej emrave më të besuar në industrinë automobilistike jo vetëm në Shqipëri, por dhe me gjerë në Kosovë e Ballkan. 2025-a e gjen Mektrin me imazh të ri i cili reflekton fuqinë e brandit për t’u përshtatur me erën e ndryshimit, me një investim në infrastrukturë me showroom-e moderne”, tha ministri.

