Meloni i jep fund martesës më Andrea Giambruno

11:52 20/10/2023

Kryeministrja italiane njoftoi vendimin ne rrjetet sociale, çifti kishin 10 vite së bashku

Pas 10 vitesh së bashku kryeministrja italaine, Giorgia Meloni i ka dhënë fund martesës me gazetarin e njohur Andrea Giambruno.

Vendimin për dhënien fund të marrëdhënies së tyre Meloni e njoftoi përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale.

“Marrëdhënia ime me Andrea Giambrunon, e cila zgjati gati dhjetë vjet, përfundon këtu. E falenderoj për vitet e mrekullueshme që kaluam së bashku, për vështirësitë që kaluam dhe që më dha gjënë më të rëndësishme në jetën time, që është vajza jonë Ginevra. Rrugët tona kanë ndryshuar shumë kohë më parë dhe ka ardhur koha ta pranojmë. Unë do të mbroj atë që kemi qenë, do të mbroj miqësinë tonë dhe do të mbroj me çdo kusht një vajzë shtatëvjeçare që dashuron nënën e saj dhe e do babanë e saj, si nuk munda unë ta dua timin.Nuk kam asgjë tjetër për të thënë për këtë. Ps. të gjithë ata që shpresonin të më dobësonin duke më goditur në shtëpi, duhet ta dinë se sado që pika e ujit të shpresojë të dëmtojë gurin, guri mbetet gur dhe pika është vetëm ujë.”

Ky njoftim i liderës së partisë ‘Vëllezërit e Italisë’ vjen pas audios së publikuar nga mediat italaine e cila tregonte gazetarin e njohur duke flirtuar me një kolegë të tij.

Marrëdhënia mes kryeministres dhe gazetarit ka nisur në studiot televizive, saktësisht në programin Quinta Colonna, autor i të cilit ishte vetë ai.

Ka qenë vetë gazetari ai që ka treguar detajet rreth atij takimi gjatë një interviste për Corriere della Sera: “Unë u mahnita nga ajo përtej pamjes së saj fizike, por edhe inteligjencës dhe ndjeva se Giorgia ishte ndryshe nga ajo që shfaqej.”

Nga dashuria e tyre erdhi në vitin 2016 vajza e tyre Xhinevra.

Çifti u përpoq të kishte një fëmijë të dytë ndër vite, por fatkeqësisht nuk ja dolën dot.

