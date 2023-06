Memelli bëhet trajner i Vllaznisë

23:34 06/06/2023

Në stafin e tij është edhe Shtubina

Migen Memelli është prezantuar si trajneri i ri i Vllaznisë. Ai është zyrtarizuar të martën, ndërsa ndihmës do të ketë Ndriçim Shtubinën, një ish-lojtar i shkodranëve.

Puna e dytë do të nisë nga java e ardhshme. Vllaznia do të përgatitet për kualifikueset e Conference League. Shorti do të hidhet më 20 Qershor, ndërsa ndeshjet do të zhvillohen në Korrik.

Kjo kohë është e mjaftueshme për stafin e ri. Më herët Migen Memelli ka drejtuar edhe Skënderbeun dhe Laçin.

