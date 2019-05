Memolla në Kombëtare

Hysen Memolla do të grumbullohet me Kombëtaren për ndeshjet me Islandën dhe Moldavinë.

Kjo sipas mediave pranë ekipet të Salernitanës, ku luan edhe mbrojtësi. 26-vjeçari nuk ka patur shumë minuta këtë sezon. Hysen Memolla është pjesë e kuqezinjve prej 2017, ndërsa grumbullimin e fundit e pati për miqësoret e me Kosovën dhe Ukrainën vitin e kaluar.

Kombëtarja është grumbulluar prej të martës me një grup të kufizuar lojtarësh. Trajneri Edi Reja do të bëjë të ditur listën përfundimtare të hënën.

Tv Klan