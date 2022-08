Memorandum për projektin e Portit të ri të Durrësit/Rama: Investim që do t’i kalojë 2 miliardë $

Shpërndaje







21:03 10/08/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama ka qenë i pranishëm në nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit midis kompanive që do të ndërtojnë Portin e ri të Durrësit. Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama tha se kjo i hap rrugën nisjes së punimeve për Portin më të madh turistik të Mesdheut.

Edi Rama: Sot paradite ishim në Ankara me presidentin Erdogan. Patëm një takim shumë vëllazëror si gjithmonë dhe ai dëshironte që të më mbante pak më shumë, por i thashë që kam një arsye shumë të fortë që të kthehem në Shqipëri sepse finalizojmë një punë intensive diskutimesh vajtje-ardhjesh, nganjëherë dhe krisjesh në proces me Muhammed El Alabbar dhe më në fund jemi gati të nënshkruajmë protokollin e bashkëpunimit që i hap rrugën nisjes së punimeve për Portin më të madh turistik të Mesdheut. Presidenti tha se për Muhammed El Alabbar, je i lirë që të shkosh.

Kryeministri Rama u shpreh se investimi për ndërtimin e Portit të ri të Durrësit do të kalojë vlerën prej 2 miliardë Dollarësh.

Edi Rama: Një investim që do t’i kalojë 2 miliardë Dollarët, mbase është investimi më i madh në të gjithë rajonin.

Rama tha se është shtuar numri i vizitorëve të huaj në Shqipëri dhe u shpreh se sot kemi 1,4 milionë pasaporta të huaja, turistë që vizitojnë vendin tonë.

Edi Rama: Ne nuk kishim turizëm, kishim një industri inekzistente që mbahej në këmbë nga motrat dhe vëllezërit tanë në Kosovë. Jo më larg se sot, i kam marrë shifrat e këtij viti që flasin më qartë se çdo fjalim për vizitorët e huaj duke përjashtuar vizitorët nga Kosova që hyjnë të paregjistruar. Hyrja nga Kosova është si hyrje nga Shkodra në Vlorë. Në Korrik kishim 1,1 milionë, sot kemi 1,4 milionë pasaporta të huaja.

Në një nga klasifikimet e bëra për vendet me rritjen më të lartë të turizmit, Tirana zë vendin e dytë pas Antaljas në raport me vetveten. Mos të harrojmë se në 2014, nisëm të frenojmë abuzimin e tmerrshëm mbi territorin dhe në Tokë dhe në ujë.

Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama tha se Porti i ri i Durrësit do të sjellë përfitime për qytetarët dhe për pronarët e hoteleve në këtë qytet.

Edi Rama: Me ndërtimin e këtij porti, rritet vlera e pasurisë së gjithë qytetarëve të Durrësit, po punojmë në një projekt që do të bëjë të mundur krijimin e një Lungomare të re. Këtu është fjala për imazhin turistik që do të ketë Shqipëria në botë. Me ndërtimin e këtij porti, do të rritet vlera e hoteleve në Durrës. Një port që do të jetë port binjak i marinës së Dubait e cila është ndërtuar dhe kujdeset investitori ynë. Porti i ri do të sjellë një nivel tjetër turizmi./tvklan.al