Kryeministri Edi Rama e realizoi për së dyti “memorandumin e tij” në Kuç të Vlorës, po kryedemokrati Sali Berisha e ka një të tillë?

Është kjo pyetja që iu shtrua Berishës sot pas deklaratës për shtyp. Sipas tij, planet e kreut të qeverisë janë krejtësisht qesharake, pasi shqiptarët “ia kanë prerë biletën”.

“Edi Rama është në ditët e fundit në atë zyrë dhe i them që shqiptarët të kanë prerë biletën! Të pret McGonigal, mezi po të pret me të cilin je i lidhur si siamez në shtyllë vertebrore me të”, e paralajmëroi ai kundërshtarin e tij.

/tvklan.al