Memphis Grizzlies në krizë në NBA

11:42 28/01/2023

Antetokoum po udhëheq Milëaukee Bucks, fitojnë Golden State e Miami

Rikthimi i Giannis Antetoukoumpo ka sjellë euforinë te Milëaukee Bucks. Drerët fituan 141-131 ndaj Indiana dhe padyshim që protagonist ishte basketbollisti grek. 28-vjeçari realizoi një double-double në suksesin e tretë radhazi të Bucks që tashmë duket se e ka prenotuar një vend në fazën play-off. Giannis shënoi 41 pikë e 12 rebaund, duke bërë të pavlefshme 46 pikët së bashku të Turner e Hield që nuk arritën të shmangin humbjen e Indianës.



Paraqitje fenomenale edhe nga ana e Stephan Curry. Mbreti i 3 pikëshave udhëhoqi Golden State në fitoren 129-117 kundër Torontos me një double-double fantastik. Curry shënoi 35 pikë, 7 rebaund e 11 asistime, më i miri në parket. Në radhët e State shkëlqeu edhe Thompson, autor i 29 pikëve.



Memphis zyrtarisht në krizë. Pas 11 fitoreve radhazi, Grizzlies tashmë kanë pësuar 5 humbje radhazi duke humbur terren me kreun që mbahet nga Denver. Ndaj Minnesota, Memphis zhgënjeu, duke u mposhtur me shifrat e përgjithshme 111-100. Më i miri në parket Morant me një trible-double, 27 pikë 10 rebaund e 11 asistime, por që gjithsesi vlejtën thjeshtë për statistikë për Memphis që gjithsesi qëndron në vendin e dytë në konferencën e Perëndimit.



Vijon forma e mirë e Miami Heat që shënoi fitoren e tretë radhazi dhe blindon zonën play-off. Heat mposhti vetëm në periodën e katërt Orlando Magic me shifrat 110-105. Butler e Adebayo shënuan 49 pikë së bashku, duke e ndihmuar kështu Heat për të triumfuar. Fitore 112-100 shënoi Oklahoma ndaj Cleveland dhe ngjitet në zonën play-off.

