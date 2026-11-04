Futbolli spanjoll vazhdon të jetë në gjendje shoku pas vdekjes tragjike të sulmuesit të Tenerife, Jesus de Miguel, si pasojë e përplasjes me portierin e Andorra, Owono.
Drejtuesit e La Liga po mendojnë seriozisht mundësinë e pezullimit të potë të javës së ardhshme të kampionatit në të dyja divizionet kryesore, La Liga dhe La Liga2.
Presidenti Javier Tebas ka zhvilluar mbledhje urgjente për këtë çështje, ndërsa po zgjidhen edhe aspektet kontraktuale me transmetuesit televizivë. Një vendim zyrtar pritet të merret dhe t’u komunikohet klubeve brenda pak orëve të ardhshme.
Ndërkohë, Federata Spanjolle e Futbollit ka vepruar menjëherë duke shtyrë takimet e parapara për Copa del Rey. Gjithashtu janë pezulluar edhe aktivitetet zyrtare të kombëtares U-21 që ishin parashikuar për këtë javë.
Presidenti Tebas shprehu dhimbjen e tij të thellë përmes një mesazhi publik ngushëllimi drejtuar familjes dhe klubit të Tenerife.
/tvklan.al