Mëngjes i lavdishëm për Rita Orën, vlerësohet me një BRIT Award

14:46 04/05/2023

Mëngjesi i ditës së enjte e ka gjetur Rita Orën me një sukses të ri. Këngëtarja ka marrë një çmim nga Brit Awards për arritjen e 1 miliardë dëgjimeve të këngëve të saj.

Rita e ka ndarë lajmin e lumtur me ndjekësit nëpërmjet një videoje në rrjetet sociale ku shprehet:

“Përshëndetje të gjithëve! Jam kaq e lumtur, sapo kam marrë çmimin tim BRIT që feston 1 miliardë dëgjime. Është çmenduri! Faleminderit shumë të gjithëve që kemi dëgjuar këngët e mia ndër vite. Kjo është për albumin e ri në 14 Korrik dhe me shpresë, 1 miliardë dëgjime të tjera. Faleminderit, kjo është fantastike!”

Në albumin e saj të ri, “You and I”, Rita ka përfshirë hitin e saj “You Only Love Me” si dhe bashkëpunimin e suksesshëm me Fatboy Slim, “Praising You”./tvklan.al