Mënyra të thjeshta për të humbur peshë pa palestër

Nuk ka dyshim se stërvitja e rregullt është e rëndësishme për shëndetin e zemrës dhe mban mirë metabolizmin tuaj, por ka edhe shumë njerëz që stërvitjen e kanë në fund të listës së prioriteteve të jetës.

Por nëse do dëshironit të kishit disa kilogramë më pak me shumë pak përpjekje fizike të jetë e mundur, këtu është çelësi i humbjes së peshës me disa mënyra të thjeshta pa shkuar fare në palestër.

Pini më shumë ujë

Shumë prej nesh janë të dehidratuar në baza ditore dhe mungesa e lëngjeve shoqërohet me një reduktim të efikasitetit qelizor, apsllëk, lodhje dhe nivele të ulëta të energjisë.

Kur ne nuk pimë ujë të mjaftueshëm ne gjithashtu priremi për të ngrënë më shumë dhe ne nuk i përgjigjemi stresit aq efikas sesa kur jemi të hidratuar.

Flini më shumë

Ka dy arsye kryesore që gjumi jep më shumë mbështet humbjen e peshës. Së pari, sa më shumë që flemë, aq më pak kemi kohë për të ngrënë, sidomos kur shkojmë në shtrat herët. Arsyeja tjetër e rëndësishme është se marrja e gjumit adekuat gjithashtu mbështet kontrollin optimal hormonal./klankosova