”Mercato Italia”, risia e fundit në kryeqytet

20:47 29/05/2022

Siguri dhe cilësi për ushqimet që tregtohen

Siguria dhe cilësia ushqimore janë baza e një jetë të shendetshme, e për këtë kujdeset Mercato Italia, risia më e fundit në kryeqytet.

100% prodhime italiane, produkte mishi të freskëta, bulmet, peshk, perime të shumëllojshme, bukë e prodhuar në çast dhe embëlsira, të gjitha me çmimet më konkuruese në treg.

Mercato garanton cilësinë e produkteve duke sjellë eksperiencën italianë përmes 2 hipermarketeve në Tiranë të hapura këtë fundjavë, pranë zonës tregtare të Megatek dhe, në zonën tregtare pranë rrethrrotullimit në Lundër.

Domenico Guttadauro ancinelli, përfaqësues i Mercato Italia: Në më pak se 24 orë jemi këtu sërish për të hapur një lokacion të rëndësishëm në rrethrrotullim e Lundrës që kompleton fazën e parë të aperturës të merkatos në 6 mijë metra katrorë, 2 mijë të dedikuar për ushqimin. Janë produkte të freskëta që vijnë nga Italia, me një cilësi të jashtëzakoshme, ndoshta që nuk është parë më parë në Shqipëri.

Bashkë me Mercato hapet edhe outleti i madh i modës me marka premium, Fashion Avenue.

Domenico Guttadauro Mancinelli: Në katin e parë kemi 2 mijë metra katorë të dedikuar botës së modës me një propozim të “Fashion Avenue” koncept me çmime shumë më të ulëta se sa ato orgjinale, që shkojnë deri në 70% ulje. Duam t’ju ofrojmë shqiptarëve një eksperiencë blerjeje, që deri më tani nuk ishte e disponueshme në këtë vend. Këtë propozim ne e kemi bërë në Tirana Outlet Park, e tani me këtë lokacion të dytë në Tirana Outlet Village”

Me Tirana Outlet Village krijohet një kompleks blerjesh që plotëson nevojat e konsumatorëve jo vetem me ushqim, por edhe me elektroshtëpiake, dekor dhe veshje. Çdo produkt mbërrin në familjet shqiptare në më pas se 24 orë.

Tv Klan