Mercedes tërhiqet për Verstappen

Shpërndaje







22:00 16/12/2021

Skuderia gjermane nuk do të vazhdojë apelimin pas pretendimeve për vjedhje të titullit kampion

Skuderia e Mercedesit konfirmoi se do të tërheqë protestën e bërë kundër Max Verstappet, që u kurorëzua kampion i botës në Formula 1, në një garë që solli debate në Çmimin e Madh të Abu Dhabit.

Piloti i Red Bullit parakaloi Lewis Hamilton në xhiron e fundit, duke i rrëmbyer atij “kurorën”, ndërsa më herët në pistë kishte hyrë “Makina e Sigurisë”. Skuderia gjermane pretendoi se piloti i saj ishte vjedhur dhe e apeloi rezultatin, por mori vendimin që të tërhiqej, pas bisedimeve me bordin drejtues te Formula 1.

Ndikim në vendim ka pasur edhe qëndrimi i Lewis Hamilton, i cili tha se nuk e donte një titull kampion, t’i jepej nga gjykata, por ta fitonte në pistë. Edhe pse nuk u shpall kampion për herë të tetë në histori, britaniku e mori vlerësimin e tij.

Ai u nderua me titullin e “Kalorësit” në “Windsor Castle”, që iu dha nga Princi i Uellsit. Ndërkohë Max Verstappen ka pasur një pritje speciale në zyrat qendrore të Red Bullit. Sot në mbrëmje ai do të jetë i pranishëm në ceremoninë gala në Paris, ku do t’i jepet trofeu i kampionit të botës.

Klan News