Meri Shehu bën parashikimin për javën, lajme të mira për Shigjetarin

Shpërndaje







19:47 19/09/2022

Astrologia Meri Shehu si çdo të hënë ishte e ftuar te emisioni “Rudina” në Tv Klan. Meri ka bërë edhe ndarjen e yjeve për shenjat për këtë javë. Sipas parashikimit të astrologes Demi nuk do ketë një javë të mirë ndërsa Shigjetarët do shkëlqejnë me plot pesë yje.

Dashi: Merr katër yje, përballje e fortë vlerash dhe forcash këtë javë Dashi do jetë dominant në shumë aspekte. Takimi i Mërkurit me Diellin do jetë domethënës për ta.

Demi: Merr një yll. Do jetë javë e mirë ekonomike, por Mërkuri i kundërt në takim me Diellin në Peshore rikthen probleme pune dhe shëndetësor.

Binjakët: Marrin tre yje se do merren me dashurinë, me projekte të rëndësishme. Dikush nga e kaluara do i japi romancë më shumë dhe shpresë në dashuri.

Gaforrja: Merr dy yje, Mërkuri i kundërt në Peshore u sjell probleme familjare ndikime përballje,situata të cilat do i zgjidhin këtë javë.

Luani: Merr tre yje. Do merret me çështjet ekonomike do shikojnë detyrimet, planet. Por do jetë javë e mirë ekonomike.

Virgjëresha: Merr katër yje. Do rikthehet Mërkuri i kundërt në shenjën tuaj pas datës 24, disa çështje që nuk i keni sqaruar ju jepet shansi përsëri.

Peshorja– Merr tre yje. Gjithë përballja ndodhet në Peshore, Dielli dhe Mërkuri takohen atje. Një takim shumë i rëndësishëm në peshore që mund të ndryshoj jetën e tyre.

Akrepi: Merr tre yje. Shumë plane dhe projekte të fshehta të cilat do ristrukturohen, kujdes shëndetin dhe punën.

Shigjetarët: Merr 5 yje. Nuk kanë përballje të mëdha do rregullojnë planet dhe projektet e tyre.

Bricjapi: Merr tre yje. Kujdes me karrierën me diskutimet një takim shumë i rëndësishëm mund të ndaj çfarë drejtimi do merrni në jetë.

Ujori: Merr katër yje. do merren me planet për të ardhmen do u jepet shansi për të filluar nga fillimi

Peshqit: Merr tre yje. Na kthehet Mërkuri i kundërt në virgjëreshë,përball peshqve do mundohen të rregullojnë problemet në çift ato probleme që u kishin ngelur pezull. Do merren shumë me çështjet ekonomike kësaj jave./tvklan.al