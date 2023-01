Meridian Ramçaj ka dy fjalë për Flor Mumajesin: Është kolos!

23:10 22/01/2023

Edhe kjo mbrëmje në “Zemër Luana” në Tv Klan me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës ka qenë e tejmbushur me emocione dhe me një spektakël të vërtetë. Të ftuarit specialë kanë qenë Melinda Ademi, Young Zerka, Lei Kraja, Meridian Ramçaj.

Secili ka shprehur mendimin e tij dhe nuk e ka kursyer shown në lojërat e personalizuara apo ato në grup. Meridiani duhej t’u përgjigjej disa epiteteve të vendosura në ekran, duke i personalizuar me emrat e personazheve shqiptarë.

Një ndër epitetet që kanë dalë në ekran ka qenë “kolos”, fillimisht Meridiani ka thënë që kjo është fjalë shumë e madhe, ama e ka patur një emër edhe për këtë. E dini kë? Flor Mumajesin për të cilin ai është shprehur se është një kolos në artin shqiptar. /tvklan.al