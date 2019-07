Merkato e Juventus

Një vit pasi mbylli blerjen e Christiano Ronaldos, Juventus ka ndërmend që të rikthehet edhe një herë fuqishëm në merkato duke shpenzuar akoma më shumë para. Bardhezinjtë janë në negociata të avancuara me mesfushorin Pogba për ta rikthyer në Torino. Drejtuesit e kampionëve të Italisë duket të nxitojnë.

Mësohet se francezi dëshiron rikthimin në Torino, por për të ka shfaqur interes edhe Real Madrid dhe kjo mund të bëjë që lojtari të ndryshojë mendje. Sipas asaj që shkruajnë mediat spanjolle “Los Blancos” kanë rritur presion në drejtim të Manchester United, madje ata kanë përfshirë në tratativa një lojtar si Isco plus shumën e parave.

Megjithatë më shumë mundësi Poul Pogba dëshiron një rikthim në Torino pasi do që të vihet nën urdhrat e Mauricio Sarrit.

Ndërkohë që edhe negociatat për blerjen e Mettis De Light janë shumë pranë mbylljes. Për lojtarin zonja e vjetër do të paguajë shumën e 80 milionë eurove. 67 milionë do të derdhen menjëherë në arkat e Ajax ndërsa 13 milionë të tjera do kalojnë në formën e bunuseve. Ndërsa për lojtarin është parashikuar një page prej 7.5 milionë eurosh në sezon plus bonuset.

Juventusi me sa duket e ka seriozisht dhe vitin që vjen do jetë një pretendent serioz për tu ulur në fronin e futbollit evropian.

Tv Klan