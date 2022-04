Merkato europiane ndizet flakë!

23:20 25/04/2022

Real akord me Rudiger, Inter “blindon” Martinez, Conte drejt PSG-së

Reali i Madridit ka arritur akordin me mbrojtësin Antonio Rudiger. Gjermani është në skadencë kontrate me Chelsea në fund të sezonit dhe largimi shihet si i sigurtë. Në garë për shërbimet e tij gjendet edhe Juventusi. Firma me Rudiger do të ishte e mirëseardhur për skuadrën madrilene, pasi do afronin në ekip një lojtar me tepër eksperiencë.



Inter vendos çmim për Lautaro Martinez. Argjentinasi pëlqehet nga Atletico e Madridit, që duket se ka gati edhe ofertën. Për këtë fakt, zikaltërit e kanë rritur çmimin e kartonit të tij nga 70 në 80 milionë Euro. Tottenhem është gjithashtu në gjurmët e sulmuesit të Interit. Ditët e ardhshme do të jenë vendimtare për fatin e Martinez.



Antonio Conte drejt Paris Saint-Germain. Fitimi i titullit kampion nuk ka kënaqur drejtuesit e klubit francez, të cilët janë gati të largojnë teknikun, Maurizio Pochettino. Lajmin e afrimit të italianit në postin e trajnerit të kampionëve të League W e bëjnë fakt të kryer edhe në Francë. E përditshmja “Le Parisien” konfirmon një akord mes palëve, me Conte që do të ishte i lumtur të largohej nga Tottenhem në drejtim të “kryeqytetit të dashurisë”.

