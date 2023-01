Mërkuri në prapavijë, Meri Shehu: Gjërat që kanë humbur do të gjenden

Shpërndaje







19:26 09/01/2023

Në parashikimin e javës në “Rudina” në Tv Klan, Meri Shehu përmbledh të gjitha ngjarjet astrologjike që ndikojnë aktualisht në jetën tonë. Mërkuri, prapavija e të cilit tashmë ka një famë jo dhe aq të mirë, në fakt nuk është aq e keqe. Astrologia shpjegon se sendet e humbura rikthehen gjatë tij.

Meri Shehu: Kjo javë është shumë interesante. Jemi nën ndikimin e Hënës së plotë në Gaforre. Kjo na bën shumë familjarë, na bën që të merremi me bizneset familjare, njerëzit e dashur. Në datën 14 të kësaj jave Marsi pas shumë muajsh që është i kundërt do kthehet i drejtë në Binjak dhe do çlirojë Binjakët, Shigjetarët, Virgjëreshat dhe Peshqit, sidomos ata të lindur në 10-ditëshin e dytë do t’i bëjë që planet dhe projektet e tyre të fillojnë të avancojnë tani sepse kanë ngecur në vend. Sot është një ditë e bukur sepse Afërdita në Ujor bën një lidhje shumë të bukur me Marsin në Binjak. Disa çështje erotike do ecin mirë, veçse në datën 14 Afërdita bën me Uranin një lidhje shumë të vështirë, kështu që aty do të dëgjojmë problematika në jetën erotike dhe ekonomike. Rreth datës 14 shket pak këmba, situata. Duhet të kemi kujdes në vendimmarrjet që marrin në jetën personale sepse kemi Mërkurin e kundërt në Bricjap.

Rudina Magjistari: Çfarë s’më ka humbur mua këtëë fillim viti!

Meri Shehu: Do të rikthehet. Gjërat që humbin në Mërkur të kundërt gjenden.

Rudina Magjistari: Shpresoj shumë. Në fakt, në fakt, është e vërtetë që njërën prej tyre e gjeta.

Meri Shehu: Do gjesh dhe tjetrën.

Astrologia e njohur qartëson se veç sendeve, Mërkuri i kundërt rikthen edhe njerëz e marrëdhënie nga e kaluara mund t’i kemi humbur./tvklan.al