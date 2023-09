Merr denoncim në telefon për një rast dhune, ministri Balla mbërrin në Fushë-Krujë

19:47 09/09/2023

“Policia e Shtetit do t’i garantojë mbështetje familjes së dhunuar“

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ishte sot në Fushë-Krujë për të biseduar dhe parë nga afër masat, pas denoncimit të një rasti dhune. Denoncimi ka mbërritur në telefonin e ministrit, përmes një videoje të dërguar nga një banore e Fushë-Krujës. Ministri Balla garantoi mbështetje për familjen e dhunuar dhe marrje në mbrojtje nga autoritetet.

“Vajta menjëherë sapo mora mesazhin dhe u takova me familjen e Valbonës në Fushë-Krujë, të cilëve Policia e Shtetit duhet t’i garantojë mbështetje dhe se do të bëjmë gjithçka që në territorin e kësaj republike të mos më ketë feude apo bajraqe, ku mbi ligjin dhe mbi qytetarët të jenë të fortët dhe nuk mund të ketë individë më të fortë, sesa e bardha e vijave të rrugës apo e kuqja e ngjyrës së semaforëve. Në çdo komunitet të Shqipërisë duhet të ketë rend ligjor dhe siguri për të gjithë, nën kujdesin dhe me garancinë e Policisë së Shtetit”, tha ministri.

Veç hetimit të ngjarjes, ka nisur edhe verifikime nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, nëse ka patur mos reagim nga Policia.

“E falënderoj Valbonen, një banore të Fushë-Krujës, e cila besoi tek unë duke më dërguar mua personalisht një skenë të ngjashme dhune në oborrin e shtëpisë/biznesit të saj familjar, ku ishte dhunuar barbarisht bashkëshorti i saj nga disa persona. Policia e Shtetit po kryen veprimet e menjëhershme, pas marrjes së pamjeve filmike ndërsa AMP po verifikon veprimet ose mos-veprimet e policisë vendore”, nënvizoi Balla.

Duke iu rikthyer ngjarjes së korrikut, kur anëtarë të fisit Rraja goditën e sulmuan dhunshëm një familje tjetër në një lokal në zonë, ministri thekson se të tilla skena duhet të gjejnë reagimin e fortë të strukturave shtetërore.

“Skena e shëmtuar e Fushë-Krujës në korrik ishte një alarm zgjimi për Policinë e Shtetit dhe që nxori në pah tolerancën e papranueshme të policisë jo vetëm në atë zonë, por edhe zona të tjera periferike të vendit, e cila jo në të gjitha rastet reagon menjëherë dhe me forcë, duke u sjellë si e fortë me të dobëtit dhe e dobët me të fortët”, shprehet ministri i Brendshëm.

Ndërkohë, sa i takon rastit të denoncuar tek Balla, mësohet se konflikti mes dy familjeve në fjalë ka ndodhur më datë 25 Gusht. Duke cituar burime nga grupi hetimor, gazetarja Glidona Daci thotë se për ngjarjen janë shoqëruar të dyja palët nga policia, ndërsa familja e cila është ndjerë e kërcënuar nuk ka bërë kallëzim. Megjithatë, vetë policia e ka referuar rastin në prokurori. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, familja e zonjës ka njoftuar ministrin pasi pretendon se ndihet e kërcënuar. Po sipas gazetares, shkak i konfliktit mes dy familjeve është bërë hedhja e plehrave./tvklan.al