Merr fund epoka e Gjukanoviç në Malin e Zi

13:07 03/04/2023

Jakov Milatoviç zgjidhet president i vendit

Ish-Ministri i Ekonomisë së Malit të zi Jakov Milatoviç hapi shishen e shampanjës menjëherë sapo dolën rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të së dielës ku ai rezultoi fitues, duke rrezuar pas më shumë se 30 vitesh në pushtet Milo Gjukanoviçin. 37-vjeçari siguroi 60.1% të votave, kundrejt 39.9%, të marra nga Gjukanoviç. Në krah të tij qëndronte kryeministri në detyrë Dritan Abazoviç dhe krerët e partive pro-serbe që mbështetën kandidaturën e tij.

I arsimuar në Britani dhe Shtetet e Bashkuara, nënkryetari i lëvizjes Evropa Tani, e themeluar vetëm 3 vjet më parë, ai bëri fushatë me premtime për të frenuar korrupsionin, për të përmirësuar standardet e jetesës dhe për të forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian, por edhe me Serbinë.

“Së bashku me të gjithë qytetarët e Malit të Zi , ne i kemi thënë një lamtumirë vendimtare krimit dhe korrupsionit dhe lidhjes së krimit dhe korrupsionit me politikën. Kurrë më”, tha Jakov Milatoviç

Në krahun tjetër, Gjukanoviç pranoi humbjen.

“Zgjedhjet presidenciale në Mal të Zi kanë përfunduar. Mali i Zi e bëri zgjedhjen e tij dhe unë e respektoj atë. Përgëzoj Jakov Milatoviç për besimin që mori në zgjedhje”, u shpreh Gjukanoviç.

Milo Gjukanoviç e ka dominuar politikën e Malit të Zi si president apo kryeministër për 33 vjet. Ishte ai që e udhëhoqi vendin drejt pavarësisë nga Serbia në 2006-n dhe drejt anëtarësimit në NATO në 2017. Vendi është gjithashtu një kandidat për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian.

Por kundërshtarët e akuzojnë për lejim të korrupsionit dhe lidhje me krimin e organizuar. Me daljen e rezultateve në shumë qytete të vendit, mbështetësit e Milatoviç dolën në rrugë për të festuar. Në 11 qershor vendi do të mbajë zgjedhje të parakohshme parlamentare.

